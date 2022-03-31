Международный союз велосипедистов не допустил трансгендера Бриджес к участию в чемпионате Великобритании

Велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес не сможет выступить в женском чемпионате Великобритании по омниуму.

Международный союз велосипедистов (UCI) постановил, что спортсменка не соответствует требованиям для участия в соревнованиях, которые должны начаться 1 апреля. За последний год 21-летняя Бриджес проходила гормональную терапию для снижения уровня тестостерона, но в базе UCI она по-прежнему зарегистрирована как мужчина.

Одной из соперниц Бриджес на чемпионате Великобритании могла стать пятикратная олимпийская чемпионка Лора Кенни.

«Мы поддерживали тесный контакт с UCI насчет возможного участия Эмили, общались с самой спортсменкой и ее семьей о переходе и выступлении на элитном уровне. Мы признаем решение UCI, но полностью осознаем ее (Бриджес) разочарование этим решением», – заявили в британской федерации велоспорта (British Cycling).

Ранее стало известно, что Бриджес планирует выступить в женских соревнованиях Игр Содружества, которые пройдут с 28 июля по 8 августа в Бирмингеме.

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