Ханс Ниманн предложил Непомнящему $100 тысяч за блиц-матч: «Я устал от людей, которые трусливо прячутся за беспочвенными обвинениями»
Ранее ряд гроссмейстеров подозревали американца в читерстве, а также отмечали, что он позволяет себе неподобающие высказывания в адрес других шахматистов.
«Я с радостью предложу Яну Непомнящему 100 тысяч долларов, если он победит меня в блиц-матче вживую. 18 партий 3+2, в любое время, в любом месте.
С удовольствием сыграю сразу после Дубова. Если победит, 50 тысяч – ему, 50 тысяч – на благотворительность. Он ничем не рискует.
Вместо того чтобы пытаться внести меня в черный список, давай решим вопрос на шахматной доске. Я устал от людей, которые трусливо прячутся за беспочвенными обвинениями», – написал американский шахматист Ниманн.
Ян Непомнящий: «Ниманну кажется, что после процесса с Карлсеном у него есть право на вызывающее поведение. Оно мне не совсем симпатично»
Ниманн о том, что Непомнящий и Карлсен разделили победу: «Шахматный мир официально стал посмешищем»
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