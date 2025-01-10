  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Ян Непомнящий: «Ниманну кажется, что после процесса с Карлсеном у него есть право на вызывающее поведение. Оно мне не совсем симпатично»
1

Ян Непомнящий: «Ниманну кажется, что после процесса с Карлсеном у него есть право на вызывающее поведение. Оно мне не совсем симпатично»

Ян Непомнящий заявил, что ему не симпатично поведение Ханса Ниманна.

Российский шахматист Даниил Дубов не пришел на партию с американцем Ниманном на чемпионате мира по блицу, позже заявив, что проспал встречу.

– Понимаю, что Дубов ваш хороший друг, тем не менее: не погорячился ли он, на ваш взгляд?

– Поскольку это решение крайне принципиальное, то ничего, кроме уважения, оно вызывать не может. Именно по части последовательности. С другой стороны... Я бы при прочих равных тоже предпочел играть как можно меньше партий с Ниманном. Но в Казахстане, на командном чемпионате мира по быстрым и блицу, Магнус играл на первой доске, а я на второй. Магнус с партий с Ниманном снимался. Приходилось выходить и играть, хотя не могу сказать, что я по этому поводу испытывал большое удовольствие.

Если говорить о том, когда Даня это сделал, – это был не первый тур, а уже концовка игрового дня. И своим решением он фактически вывел Ниманна в плей-офф. Сам Даня потом совершил спортивный подвиг, набрав три очка из трех на финише, но из-за правил ему не обсчитали партию с Ниманном и коэффициент Бухгольца у него был ниже, чем у остальных. Так бы он вышел в плей-офф.

Что случилось после... Мне кажется, Ниманн радостно хватается за любой шанс конфликта, любой инфоповод. Любит бросаться обвинениями, привлекать к себе внимание всячески. Это не самая симпатичная черта, но запретить этого тоже никто не может. Интересно, чем эта ситуация закончится. Может быть, они проведут какой-то матч... Не знаю, мне жаль, что в прошлый раз Дане не хватило пол-очка для дележа первого места, в этот раз эта партия с Ниманном стоила выхода в плей-офф. Но за его позицию и последовательность большое уважение.

– С Ниманном и вы уже играли, и много кто еще. Неужели остаются подозрения, что он читер?

– Мне сложно судить. Я не знаю всех тонкостей расследования ФИДЕ, не знаю всех тонкостей судебного процесса и досудебного соглашения Ниманна с представителями Карлсена. Просто он не очень симпатично себя ведет. Его позиция, что его пытались оговорить, что карьеру и жизнь пытались разрушить, он это из раза в раз повторяет. Ему кажется, что после процесса с Карлсеном у него есть право на вызывающее поведение. Повторюсь, оно мне не совсем симпатично.

Касаемо читерства, то он сам признавал, что часто играл нечестно в интернете. Если говорить о том, что было за доской, – каждый останется при своем мнении. Да, он прибавил в последнее время, и нельзя сказать, что Ниманн плохо играет в шахматы. Но теплое с мягким смешивать не стоит. Речь не о том, пользуется ли он подсказками в данный момент, а о том, делал ли он это раньше, – сказал Непомнящий.

Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?

«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЯн Непомнящий
Даниил Дубов
logoчемпионат мира по блицу
logoМагнус Карлсен
logoХанс Ниманн
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Непомнящий о «джинсовом» скандале: «Правила не драконовские, но немного абсурдные. ФИДЕ упорствует там, где этого не надо делать»
454 минуты назад
Непомнящий о том, что разделил победу на ЧМ по блицу с Карлсеном: «Я был немного ошарашен таким предложением. Магнус же очень амбициозный спортсмен»
сегодня, 07:25
«Тем, кто ставит титул Непомнящего под сомнение, следует внимательно изучить чемпионаты и Олимпиады в других видах спорта». Шипов о ЧМ по блицу
37 января, 06:58
Рекомендуем
Главные новости
Непомнящий о «джинсовом» скандале: «Правила не драконовские, но немного абсурдные. ФИДЕ упорствует там, где этого не надо делать»
454 минуты назад
Непомнящий о том, что разделил победу на ЧМ по блицу с Карлсеном: «Я был немного ошарашен таким предложением. Магнус же очень амбициозный спортсмен»
сегодня, 07:25
Тренер Мурзина о конфликте с ФШР: «Никакой поддержки от них нет. Та же поездка в Нью-Йорк обошлась нам примерно в миллион рублей. Были еще проблемы с визой»
6вчера, 17:20
Михаил Кобалия: «Ушла плеяда сильных шахматистов. У нас стало заметно меньше людей с рейтингом не только 2700, но уже и 2600. Восполнить этот пробел крайне сложно»
вчера, 17:08
Шахматист Есипенко: «Турнир на Играх БРИКС был одним из самых важных в 2024 году. Состав был очень плотным, к тому же одна из редких возможностей сыграть за сборную страны»
вчера, 09:58
«Тем, кто ставит титул Непомнящего под сомнение, следует внимательно изучить чемпионаты и Олимпиады в других видах спорта». Шипов о ЧМ по блицу
37 января, 06:58
«Это неправильно. Чемпион должен быть один». Мурзин о том, что Карлсен и Непомнящий разделили победу на ЧМ по блицу
7 января, 06:17
Володар Мурзин: «Карлсен на прошлом ЧМ в Самарканде так же пришел на партию в джинсах и спортивной форме. Уже не обращаю внимания на такие моменты»
17 января, 06:08
Дубов о Нью-Йорке: «Видимо, Песков-то прав: Запад действительно загибается. Выходишь из отеля – мешки с мусором, через 10 метров бездомный лежит в одеяле»
2216 января, 10:24
Дубов о том, что Карлсену многое прощают: «Почему это должно казаться мне несправедливым? Играй как Магнус – и особые условия у тебя тоже будут»
46 января, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России. 2-й тур. Грищук сыграл вничью Понкратовым, Матлаков разошелся миром с Есипенко, другие результаты
118 августа 2024, 20:44
Умайганат Османова, которой соперница разлила на стол неизвестное вещество, стала второй на чемпионате Дагестана
19 августа 2024, 09:23
Фестиваль Chess &amp; Jazz снова объединил поклонников шахмат и джаза в Саду «Эрмитаж»
129 июля 2024, 10:36Фото
Карякин о продолжении карьеры: «Есть сомнения по поводу классических шахмат. А быстрый формат, блиц – я получаю от этого удовольствие»
19 июля 2024, 11:31
Валентина Гунина: «Бронза Игр БРИКС в личном зачете – это очень важно для меня. Я являюсь примером для больных волчанкой, что все возможно»
22 июня 2024, 13:02
Ян Непомнящий о финале ЛЧ: «Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону»
241 июня 2024, 14:49
Ян Непомнящий о «Спартаке»: «Потерял интерес к матчам – за титул мы не боремся, еврокубков нет. История с Промесом не укладывается в голове, запредельный уровень безалаберности клуба и игрока»
517 мая 2024, 12:28
Сергей Смагин о Всемирном зале славы: «Про Крамника и говорить нечего. Все чемпионы мира автоматически должны туда попадать»
128 апреля 2024, 13:18
Шахматист Есипенко: «Я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал его команды. Пришлось даже немного «МЮ», это было тяжело»
1922 января 2024, 08:08
Аркадий Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с читерством на чемпионате мира по рапиду и блицу»
129 декабря 2023, 08:58
Рекомендуем