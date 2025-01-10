Ян Непомнящий: «Ниманну кажется, что после процесса с Карлсеном у него есть право на вызывающее поведение. Оно мне не совсем симпатично»

Ян Непомнящий заявил, что ему не симпатично поведение Ханса Ниманна.

Российский шахматист Даниил Дубов не пришел на партию с американцем Ниманном на чемпионате мира по блицу, позже заявив, что проспал встречу.

– Понимаю, что Дубов ваш хороший друг, тем не менее: не погорячился ли он, на ваш взгляд?

– Поскольку это решение крайне принципиальное, то ничего, кроме уважения, оно вызывать не может. Именно по части последовательности. С другой стороны... Я бы при прочих равных тоже предпочел играть как можно меньше партий с Ниманном. Но в Казахстане, на командном чемпионате мира по быстрым и блицу, Магнус играл на первой доске, а я на второй. Магнус с партий с Ниманном снимался. Приходилось выходить и играть, хотя не могу сказать, что я по этому поводу испытывал большое удовольствие.

Если говорить о том, когда Даня это сделал, – это был не первый тур, а уже концовка игрового дня. И своим решением он фактически вывел Ниманна в плей-офф. Сам Даня потом совершил спортивный подвиг, набрав три очка из трех на финише, но из-за правил ему не обсчитали партию с Ниманном и коэффициент Бухгольца у него был ниже, чем у остальных. Так бы он вышел в плей-офф.

Что случилось после... Мне кажется, Ниманн радостно хватается за любой шанс конфликта, любой инфоповод. Любит бросаться обвинениями, привлекать к себе внимание всячески. Это не самая симпатичная черта, но запретить этого тоже никто не может. Интересно, чем эта ситуация закончится. Может быть, они проведут какой-то матч... Не знаю, мне жаль, что в прошлый раз Дане не хватило пол-очка для дележа первого места, в этот раз эта партия с Ниманном стоила выхода в плей-офф. Но за его позицию и последовательность большое уважение.

– С Ниманном и вы уже играли, и много кто еще. Неужели остаются подозрения, что он читер?

– Мне сложно судить. Я не знаю всех тонкостей расследования ФИДЕ, не знаю всех тонкостей судебного процесса и досудебного соглашения Ниманна с представителями Карлсена. Просто он не очень симпатично себя ведет. Его позиция, что его пытались оговорить, что карьеру и жизнь пытались разрушить, он это из раза в раз повторяет. Ему кажется, что после процесса с Карлсеном у него есть право на вызывающее поведение. Повторюсь, оно мне не совсем симпатично.

Касаемо читерства, то он сам признавал, что часто играл нечестно в интернете. Если говорить о том, что было за доской, – каждый останется при своем мнении. Да, он прибавил в последнее время, и нельзя сказать, что Ниманн плохо играет в шахматы. Но теплое с мягким смешивать не стоит. Речь не о том, пользуется ли он подсказками в данный момент, а о том, делал ли он это раньше, – сказал Непомнящий .

Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?

«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ