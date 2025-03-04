«Лидерство Ниманна вполне ожидаемо. Пока он играет очень сильно». Шипов о турнире «Аэрофлот Опен» в Москве
Сергей Шипов назвал ожидаемым лидерство Ханса Ниманна на «Аэрофлот Опене».
Международный турнир проходят в Москве с 1 по 6 марта. Американский шахматист Ниманн после пяти туров делит лидерство с армянином Арамом Акопяном.
«Ниманн пока играет очень сильно, это игрок высокого уровня, второй номер турнира по рейтингу, поэтому его лидерство вполне ожидаемо. Надеюсь, что игроки нашей сборной смогут поднажать и догнать американского гостя.
Очень здорово играет армянин Акопян, я о нем слышал, но не думал, что он играет настолько сильно. В прошлом туре он обыграл нашего Ивана Землянского, который начал турнир здорово, но после партии против нашего ведущего шахматиста Яна Непомнящего у него не хватило энергии», – сказал гроссмейстер и комментатор Шипов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости