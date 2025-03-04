«Лидерство Ниманна вполне ожидаемо. Пока он играет очень сильно». Шипов о турнире «Аэрофлот Опен» в Москве

Сергей Шипов назвал ожидаемым лидерство Ханса Ниманна на «Аэрофлот Опене».

Международный турнир проходят в Москве с 1 по 6 марта. Американский шахматист Ниманн после пяти туров делит лидерство с армянином Арамом Акопяном.

«Ниманн пока играет очень сильно, это игрок высокого уровня, второй номер турнира по рейтингу, поэтому его лидерство вполне ожидаемо. Надеюсь, что игроки нашей сборной смогут поднажать и догнать американского гостя.

Очень здорово играет армянин Акопян, я о нем слышал, но не думал, что он играет настолько сильно. В прошлом туре он обыграл нашего Ивана Землянского, который начал турнир здорово, но после партии против нашего ведущего шахматиста Яна Непомнящего у него не хватило энергии», – сказал гроссмейстер и комментатор Шипов .