Ниманн анонсировал матч с Дубовым: «Проигравший должен ответить на один вопрос победителя на полиграфе»
Ханс Ниманн анонсировал матч против Даниила Дубова по шахматному блицу.
Американский и российский гроссмейстеры сыграют 18 партий с контролем времени 3 минуты плюс 2 секунды на ход.
«Проигравший должен будет ответить на один вопрос победителя на полиграфе!» – написал Ниманн в соцсети.
Он уточнил, что будет транслировать игру на твиче и ютубе, она начнется 7 марта в 18:00 по московскому времени.
В декабре на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке Дубов не пришел на партию с Ниманном, заявив, что «проспал» ее. Позже россиянин выразил готовность сыграть неофициальный матч, если оппонент согласится пройти через детектор лжи на тему читерства.
На данный момент Дубов и Ниманн участвуют в турнире «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве с 1 по 6 марта.
Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница Ханса Ниманна
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