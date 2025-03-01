Ниманн анонсировал матч с Дубовым: «Проигравший должен ответить на один вопрос победителя на полиграфе»

Ханс Ниманн анонсировал матч против Даниила Дубова по шахматному блицу.

Американский и российский гроссмейстеры сыграют 18 партий с контролем времени 3 минуты плюс 2 секунды на ход.

«Проигравший должен будет ответить на один вопрос победителя на полиграфе!» – написал Ниманн в соцсети.

Он уточнил, что будет транслировать игру на твиче и ютубе, она начнется 7 марта в 18:00 по московскому времени.

В декабре на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке Дубов не пришел на партию с Ниманном, заявив, что «проспал » ее. Позже россиянин выразил готовность сыграть неофициальный матч, если оппонент согласится пройти через детектор лжи на тему читерства.

На данный момент Дубов и Ниманн участвуют в турнире «Аэрофлот Опен », который проходит в Москве с 1 по 6 марта.

Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?