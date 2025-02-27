Сергей Шипов: «Призываю Дубова и всех остальных не бойкотировать партии с Ниманном»
Шипов призвал российских шахматистов не бойкотировать партии с Ниманном.
Американец Ханс Ниманн сыграет на турнире «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве с 28 февраля по 7 марта.
«Хорошо, что гроссмейстер мирового уровня прилетает к нам, жаль Фабиано Каруану и Хикару Накамуру с собой не прихватил.
Ниманн не только скандальная фигура, но и сильный шахматист, поэтому мы ждем яркой игры, партий с нашими Яном Непомнящим, Александром Грищуком и, особенно, Даниилом Дубовым после той истории на чемпионате мира по блицу, где он проспал партию.
Я призываю Даню и всех остальных не бойкотировать партии с Ниманном, а в честном бою выяснить за доской, кто сильнее играет в шахматы», – сказал гроссмейстер.
«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости