Сергей Шипов: «Призываю Дубова и всех остальных не бойкотировать партии с Ниманном»

Шипов призвал российских шахматистов не бойкотировать партии с Ниманном.

Американец Ханс Ниманн сыграет на турнире «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве с 28 февраля по 7 марта.

«Хорошо, что гроссмейстер мирового уровня прилетает к нам, жаль Фабиано Каруану и Хикару Накамуру с собой не прихватил.

Ниманн не только скандальная фигура, но и сильный шахматист, поэтому мы ждем яркой игры, партий с нашими Яном Непомнящим, Александром Грищуком и, особенно, Даниилом Дубовым после той истории на чемпионате мира по блицу, где он проспал партию.

Я призываю Даню и всех остальных не бойкотировать партии с Ниманном, а в честном бою выяснить за доской, кто сильнее играет в шахматы», – сказал гроссмейстер.

«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ