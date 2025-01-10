Шувалова о Нью-Йорке: «Грязновато, в метро есть элементы, которых не встретишь в Москве. Город живет по другим законам, нежели мы привыкли в России»

Шахматистка Полина Шувалова поделилась впечатлениями от Нью-Йорка.

В этом городе в конце декабря прошел чемпионат мира по рапиду и блицу.

– С какими чувствами покидали славный город Нью-Йорк?

– Чувства были смешанные. Прежде всего недовольна своим выступлением в Нью-Йорке. В рапиде совсем неудачно (66-е место). Даже не знаю, почему так получилось. В принципе, это не самый мой любимый контроль. Но могла и должна была выступить лучше.

В блице начало тоже не задалось. Потом выиграла несколько партий подряд, имела хорошие шансы выйти в нокаут-стадию. Увы, концовка не задалась. Поэтому расстроилась из-за выступления. Из приятных моментов – в первый раз оказалась в Соединённых Штатах. Побывать в Нью-Йорке, на Уолл-стрит, посмотреть на достопримечательности – это классная часть поездки.

– Многие критиковали выбор и время турнира, боялись неполучения визы. Возникли ли у вас с этим проблемы?

– Федерация помогла с оформлением визовых документов. Свою визу получила в Ташкенте без каких-либо проблем. На мой взгляд, проведение чемпионата в Нью-Йорке – классное решение.

Шахматы приехали в мировую экономическую столицу. Это может стать прорывом для нашего вида спорта. Если какие-нибудь, в том числе американские, спонсоры заинтересуются им. Конечно, возрастают расходы на турнир, проживание, поездку. Такой момент присутствует. С другой стороны, когда ты ещё в Нью-Йорке побываешь!

– Как вам организация чемпионата?

– Зал у нас был хороший. Особых проблем с организацией не возникло.

– А зрительский интерес?

– Зрители были, но в целом немного. Достаточно камерная обстановка. До условной Индии далеко. Но это любой стране далеко будет.

– Даниил Дубов в одном из интервью иронично подметил контраст между финансовым центром мира и бомжами на улицах в пяти метрах от отеля, запах травки...

– Я, к сожалению, из Москвы. Поэтому Нью-Йорк вызвал вопросы. Даниил сказал правду насчет бездомных, травки. В метро есть элементы, которых не встретишь в Москве. Там действительно грязновато.

Город живет по другим законам, нежели мы привыкли в России. Он огромный, там проживает большое количество людей – абсолютно разных возрастов, стилей одежды, образов жизни. Хиппи, бизнесмены, айтишники… Всё вместе создает колорит города.

Из положительных впечатлений – очень много небоскребов. Посмотришь вверх – и неба не видно. Съездила на пароме, посмотрела на Статую Свободы. Интересный город, – сказала Шувалова.

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