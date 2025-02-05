Директор ФШР Ткачев: «Какую партию разыгрывает Карлсен, всем давно понятно. Звание чемпиона мира принадлежит ФИДЕ, идет попытка расшатать эту лодку»

В Федерации шахмат России оценили конфликт между ФИДЕ и Магнусом Карлсеном.

16-й чемпион мира норвежец Карлсен ранее раскритиковал главу Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Это произошло на фоне разногласий между ФИДЕ и серией турниров по шахматам-960 Freestyle Chess, соорганизатором которой выступает Магнус.

Freestyle Chess хотела назвать победителя своих соревнований «чемпионом мира», против чего выступила международная федерация.

«Политики здесь ноль, это исключительно коммерческая история. Какую партию разыгрывает Карлсен, всем давно понятно. Он не скрывает…

Есть шахматы Фишера (их также называют шахматами-960 – Спортс’’). Они хотят свой статус поднять, проводить чемпионат мира. Такой конфликт между сильнейшим шахматистом мира и Международной шахматной федерацией не первый в истории. Это не приводило ни к чему хорошему, это негативный момент.

А позитивный момент в том, что внимание мировых СМИ приковано к шахматам, это здорово. Это попытка заработать денег на своем имени. Завтра Карлсена сменит на шахматном олимпе другой шахматист с другими идеями, вот и все.

Такие случаи уже были. Когда Каспаров (внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России) создал альтернативную организацию ФИДЕ и разыгрывал по своей версии звания чемпиона мира, была путаница. Чемпионы мира по разным версиям? Больших усилий стоило, чтобы это все привести к одному знаменателю.

Звание чемпиона мира принадлежит ФИДЕ. Сейчас идет снова попытка расшатать эту лодку. Неправильно это все, не первый он пытается. Сразу вспоминается попытка создать «элитную» Лигу чемпионов в футболе. Это ничем не закончилось.

ФИДЕ объединяет почти 200 стран, так что это не противостояние. Лучше бы Карлсен в шахматы играл», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев .

Позже, в результате переговоров, организаторы Freestyle Chess согласились убрать формулировку о «чемпионе мира» из своего регламента.

Война Карлсена и ФИДЕ из-за новой «Суперлиги»: почему шахматы раскалываются?