Ян Непомнящий: «Грустно, что россияне вылетели из топ-20 рейтинга ФИДЕ. Рейтинг тяжело поднять, средний уровень шахматистов сильно вырос»

Ян Непомнящий: грустно, что россияне вылетели из топ-20 рейтинга ФИДЕ.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что в шахматах сейчас тяжело повысить рейтинг, так как средний уровень игроков сильно вырос.

«Очень грустно, что россияне вылетели из топ-20 рейтинга ФИДЕ . У меня получился плохой сезон. Многие сменили спортивную федерацию. Еще большая проблема, что сейчас тяжело повышать рейтинг, играя в круговых турнирах. Все-таки в рейтинге на турнирах идет определенная инфляция.

Прямо сейчас идет Кубок мира – в полуфинале играл Андрей Есипенко , у которого рейтинг 2680-2690. Рейтинг тяжело поднять. Средний уровень шахматистов очень сильно вырос, как и уровень подготовки.

Тяжело сравнить даже с тем, что было три или четыре года назад. Это сильно сказывается. Выиграть партию стало гораздо сложнее даже у шахматиста, который тебе уступает в классе», – сказал Непомнящий.