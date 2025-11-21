0

Карлсен и Непомнящий сыграют на чемпионате мира по рапиду и блицу в Дохе

Карлсен и Непомнящий сыграют на чемпионате мира по рапиду и блицу в Дохе.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала список участников чемпионата мира-2025 по рапиду и блицу, который пройдет в Дохе (Катар) с 25 по 30 декабря.

В открытом турнире сыграют норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, индиец Гукеш Доммараджу, россияне Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Грищук, Иван Землянский, Алексей Гребнев и другие.

Всего на турнир по рапиду заявлены в общей сложности 232 игрока, на турнир по блицу – 235.

В женских соревнованиях примут участие 130 шахматисток, в том числе россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Лея Гарифуллина, Анна Шухман, Полина Шувалова и другие.

Полные списки участников – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФИДЕ
чемпионат мира по быстрым шахматам
