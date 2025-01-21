Кобалия об интервью исполнительного директора ФШР: «Ткачев делает все, чтобы лучший юниор России Мурзин сменил спортивное гражданство и покинул страну»

Кобалия заявил о вредительстве ФШР по отношению к шахматному движению в России.

В декабре 18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин, который занимается у Михаила Кобалии, выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке. Впоследствии тренер сообщил, что ФШР не оказывает никакой поддержки спортсмену.

В ответ на это исполнительный директор ФШР Александр Ткачев обвинил Кобалию во «вредительстве» и заявил, что федерация помогала Мурзину, в частности, с жильем и по юридическим вопросам.

«Очередное интервью исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачева (государственному агентству ТАСС) оставило у меня не только гнетущее впечатление, но и тревогу за будущее российских шахмат.

«Россия остается на шаг впереди за шахматной доской» – слоган Ткачева. Впереди кого? Индии, которая выигрывала мужскую и женскую Олимпиады, а Гукеш стал чемпионом мира? Он вообще заглядывал в мировые рейтинг листы во всех категориях? Что это за бред?

Что касаемо моего ученика, чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина . Небылицы продолжаются, им нет конца...

С Владимиром Крамником он никогда не занимался. Была пара групповых онлайн занятий с Борисом Гельфандом для сборной России до 16 лет, о которых я лично договаривался с руководством ФИДЕ . С Александром Рязанцевым и Сергеем Яновским были единичные групповые лекции, о которых сам Володар уже и не помнит.

Я прекрасно знаю, с кем из тренеров Володар занимался, но уж явно не вышеупомянутые специалисты внесли существенную роль в его становление. Например, я бы отметил Дмитрия Кокарева (которого оплачивали не за счет ФШР), вклад которого гораздо более обширен, чем упомянутых выше вместе взятых.

А насчет участия Володара в 235 (интересно, откуда взялась такая цифра?!) соревнованиях за 10 лет и «большую часть расходов по оплате работы тренеров и участия в сессиях, а также по выступлениям на соревнованиях различного ранга на протяжении всего периода времени оплачивают Министерство спорта России и Федерация шахмат России». Это настолько наглая и нелепая ложь, что даже комментировать это сложно!

Официальные турниры, которые Минспорт с ФШР оплачивали, составляют в общей массе совсем маленький процент. Про оплату работы тренеров это вообще несерьезно, там процент еще ниже.

Президент ФШР Андрей Филатов в начале года поблагодарил личного спонсора Володара за его многолетнюю поддержку. Так я не понял, Ткачев опровергает слова Андрея Филатова, своего непосредственного начальника?

И какая цель подобных высказываний Александра Ткачева? У меня закрадывается мысль, что он делает все, чтобы лучший юниор России, чемпион мира по быстрым шахматам Володар Мурзин сменил спортивное гражданство и покинул Россию.

И именно это, по моему мнению, является как раз-таки вредительством со стороны ФШР по отношению к шахматному движению в России в целом», – заявил Кобалия в эксклюзивном комментарии для Спортс’‘.

Володар Мурзин vs наша шахматная федерация: вот суть конфликта