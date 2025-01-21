Исполнительный директор ФШР Ткачев: «55 российских шахматистов перешли в другие страны в 2024 году»

В ФШР рассказали о количестве перешедших в другие страны шахматистов.

«Согласно информации о трансферах на сайте международной федерации (ФИДЕ ), в 2023 году спортивное гражданство сменили 104 россиянина, 55 российских шахматистов перешли в другие страны в 2024 году.

Средний рейтинг всех этих спортсменов – 1527 пунктов, что соответствует второму юношескому разряду», – сказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.