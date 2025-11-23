Ян Непомнящий: «Я всегда играю за сборную России с большим удовольствием, несмотря на разногласия с федерацией. Для меня самые интересные турниры – командные»

Непомнящий: с удовольствием играю за сборную, несмотря на разногласия с федерацией.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий назвал командные турниры самыми интересными.

Сборная России по шахматам с 2022 года отстранена от международных турниров. Однако в 2025-м ФИДЕ допустила женскую команду до участия в нейтральном статусе.

«Я за сборную играю всегда с большим удовольствием, несмотря на разногласия с федерацией. Для меня это всегда самые интересные турниры – командные. Но опять же, не я формирую состав команды, поэтому посмотрим. А так, было бы здорово после стольких лет вернуться на командные турниры», – сказал Непомнящий.