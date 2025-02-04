«Вы отреклись от своего обещания. Вы уйдете в отставку?» Карлсен обратился к главе ФИДЕ Дворковичу на фоне споров из-за проекта Freestyle Chess
16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен привел в соцсети текст переписки своего отца с Аркадием Дворковичем, который возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).
Ранее между ФИДЕ и серией турниров по шахматам-960 Freestyle Chess, соорганизатором которой является Карлсен, возникли разногласия. Freestyle Chess хочет назвать победителя своих соревнований «чемпионом мира», против чего выступает ФИДЕ. Федерация призвала игроков отказаться от участия в туре – в ином случае она может не допустить их до чемпионатов мира под своей эгидой.
«Принуждение игроков, злоупотребление властью и нарушенные обещания. Президент ФИДЕ Дворкович, чтобы убедить меня сыграть [на чемпионате мира] по рапиду и блицу в Нью-Йорке, вы написали 19 декабря моему отцу: «Просто хочу передать вам и Магнусу, что что бы ни произошло между ФИДЕ и Freestyle по вопросу признания, игроки никак не пострадают. Они могут принять решение самостоятельно, и ФИДЕ не окажет никакого негативного воздействия».
Позже в тот же день вы добавили: «Я уйду в отставку, если на мое слово посягнет Совет».
Заставляя игроков подписать неприемлемый отказ, вы отреклись от своего обещания. Вы уйдете в отставку?» – написал Карлсен в твиттере.
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