  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Непомнящий хочет отобраться на турнир претендентов: «Желания очень много, просто нужно много и тяжело работать. Но это вечная проблема, что все достигается через работу»
3

Непомнящий хочет отобраться на турнир претендентов: «Желания очень много, просто нужно много и тяжело работать. Но это вечная проблема, что все достигается через работу»

Ян Непомнящий заявил, что в будущем еще хочет отобраться на турнир претендентов.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохраняет желание сыграть на турнире претендентов в будущем.

В ноябре Непомнящий выступал на Кубке мира в Индии. Он выбыл в 1/64 финала и потерял шансы отобраться на турнир претендентов 2026 года, где определится один из участников матча за шахматную корону.

«Этот цикл, получается, я пропускаю, не сумел отобраться на турнир претендентов. В дальнейшем у меня будет чемпионат мира по рапиду и блицу в Катаре.

На следующий год пока я не верстал календарь, пока сложно сказать. Нужно будет посмотреть, каким будет цикл отбора, будет ли абсолютный чемпионат мира или что-то еще. Нужно набрать форму обратно и играть. Желания очень много [отобраться на турнир претендентов], просто для этого нужно много и тяжело работать. Но это вечная проблема, что все достигается через работу», – сказал Непомнящий.

Также гроссмейстер оценил шансы россиянина Андрея Есипенко в полуфинале Кубка мира, где он сыграет с китайцем Вэй И на тай-брейке.

«Не знаю, у него вроде во второй партии было получше. Шансы большие, конечно, когда ты играешь в полуфинале. Я думаю, что на тай-брейке Вэй И легкий фаворит. Во втором матче, если потребуется, за третье место, я думаю, что Андрей будет фаворитом против одного из шахматистов из Узбекистана.

Но там такая стадия, особенно матч за третье место – большая ответственность. Могут сыграть нервы у любого спортсмена. Так что желаю Андрею больших успехов. Но если придется играть матч за третье место, то это такая монетка. Три недели тяжелой игры, получается такая борьба за выживание», – отметил Непомнящий.

Три лучших игрока Кубка мира получают право сыграть в турнире претендентов. Непомнящий дважды участвовал в матчах за звание чемпиона мира: в 2021 году проиграл Магнусу Карлсену, в 2023-м – Дин Лижэню.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Кубок мира
logoАндрей Есипенко
Вэй И
logoЯн Непомнящий
чемпионат мира по быстрым шахматам
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Непомнящий о Кубке мира на Гоа: «Можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации»
вчера, 21:06
Анатолий Карпов: «Выход Есипенко в турнир претендентов очень важны для российских шахмат, потому что в последнее время было много гонений на наших шахматистов»
вчера, 17:35
Андрей Есипенко: «Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, это что-то невероятное, очень тяжело. Спасибо большое всем за поддержку, за веру!»
вчера, 17:07
Александр Ткачев: «Успех Есипенко показывает, что и в мужских шахматах успешно идет постепенная смена поколений»
вчера, 14:38
Андрей Филатов: «Есипенко необыкновенно мощно провел Кубок мира, потерпев лишь одно обидное поражение. Поздравляю его с крупным успехом»
вчера, 13:48
⚡ Кубок мира. Финал. Есипенко обыграл Якуббоева в матче за бронзу и завоевал путевку на турнир претендентов, Синдаров и Вэй И проведут тай-брейк
вчера, 12:45
Горячкина о победе на командном ЧМ: «Считаю, что нам удалось защитить титул. Турниры, где мы не участвовали, не считаются»
24 ноября, 19:10
Путин поздравил российских шахматисток с победой на командном ЧМ: «Вы продемонстрировали яркую, талантливую игру, отличную подготовку и победный настрой»
24 ноября, 17:21
Директор ФШР Ткачев: «Успешные результаты наших команд лишний раз подтверждают, что без россиян мировой спорт неполноценен»
24 ноября, 13:51
Ян Непомнящий: «Проблема Кубка мира в том, что один неудачный день отправляет тебя домой. Мне не удалось акклиматизироваться и начать турнир в своей тарелке»
24 ноября, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31