Непомнящий хочет отобраться на турнир претендентов: «Желания очень много, просто нужно много и тяжело работать. Но это вечная проблема, что все достигается через работу»

Ян Непомнящий заявил, что в будущем еще хочет отобраться на турнир претендентов.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохраняет желание сыграть на турнире претендентов в будущем.

В ноябре Непомнящий выступал на Кубке мира в Индии. Он выбыл в 1/64 финала и потерял шансы отобраться на турнир претендентов 2026 года, где определится один из участников матча за шахматную корону.

«Этот цикл, получается, я пропускаю, не сумел отобраться на турнир претендентов. В дальнейшем у меня будет чемпионат мира по рапиду и блицу в Катаре.

На следующий год пока я не верстал календарь, пока сложно сказать. Нужно будет посмотреть, каким будет цикл отбора, будет ли абсолютный чемпионат мира или что-то еще. Нужно набрать форму обратно и играть. Желания очень много [отобраться на турнир претендентов], просто для этого нужно много и тяжело работать. Но это вечная проблема, что все достигается через работу», – сказал Непомнящий.

Также гроссмейстер оценил шансы россиянина Андрея Есипенко в полуфинале Кубка мира, где он сыграет с китайцем Вэй И на тай-брейке.

«Не знаю, у него вроде во второй партии было получше. Шансы большие, конечно, когда ты играешь в полуфинале. Я думаю, что на тай-брейке Вэй И легкий фаворит. Во втором матче, если потребуется, за третье место, я думаю, что Андрей будет фаворитом против одного из шахматистов из Узбекистана.

Но там такая стадия, особенно матч за третье место – большая ответственность. Могут сыграть нервы у любого спортсмена. Так что желаю Андрею больших успехов. Но если придется играть матч за третье место, то это такая монетка. Три недели тяжелой игры, получается такая борьба за выживание», – отметил Непомнящий.

Три лучших игрока Кубка мира получают право сыграть в турнире претендентов. Непомнящий дважды участвовал в матчах за звание чемпиона мира: в 2021 году проиграл Магнусу Карлсену, в 2023-м – Дин Лижэню.