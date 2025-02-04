Губерниев о критике Карлсена в адрес Дворковича: «Бунтарь верен себе. Может, Магнус сам хочет возглавить ФИДЕ? Никто не знает»

Губерниев назвал 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена бунтарем.

Ранее между Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и серией турниров по шахматам-960 Freestyle Chess, соорганизатором которой является Карлсен, возникли разногласия.

Freestyle Chess хочет назвать победителя своих соревнований «чемпионом мира», против чего выступает ФИДЕ. Федерация призвала игроков отказаться от участия в туре – в ином случае она может не допустить их до чемпионатов мира под своей эгидой.

Карлсен раскритиковал главу ФИДЕ Аркадия Дворковича за давление на игроков.

«Карлсен – великий шахматный чемпион. Это его точка зрения. Прислушиваться ли к нему? Посмотрим. Карлсен в принципе бунтарь. Мы помним его высказывания, его внешний вид. Бунтарь верен себе.

Может, он сам хочет возглавить ФИДЕ? Никто же не знает этого», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов