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  • Шипов о критике Карлсена в адрес Дворковича: «Неприятно видеть такие отношения между великими людьми. И без того шаткое положение Аркадия в ФИДЕ еще больше усугубилось»
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Шипов о критике Карлсена в адрес Дворковича: «Неприятно видеть такие отношения между великими людьми. И без того шаткое положение Аркадия в ФИДЕ еще больше усугубилось»

Шипов назвал некрасивым поведение Карлсена по отношению к главе ФИДЕ Дворковичу.

Ранее между ФИДЕ и серией турниров по шахматам-960 Freestyle Chess, соорганизатором которой является Магнус Карлсен, возникли разногласия. Freestyle Chess хочет назвать победителя своих соревнований «чемпионом мира», против чего выступает ФИДЕ. Федерация призвала игроков отказаться от участия в туре – в ином случае она может не допустить их до чемпионатов мира под своей эгидой.

Карлсен раскритиковал главу ФИДЕ Аркадия Дворковича за давление на игроков.

«Неприятно видеть такие отношения между большими, великими людьми. Аркадий Владимирович сделал все для того, чтобы спасти чемпионат мира по блицу, пошел на уступки Магнусу Карлсену, разрешил носить джинсы после известного скандала и получил соответствующую «благодарность». Карлсен выдает личную переписку, критикует Дворковича, намекает на отставку, и все это выглядит очень некрасиво.

Надо понимать, что Карлсен действует на стороне компании chess.com, сильно политизированной коммерческой организации, подружившейся со многими элитными шахматистами и предложившей им зарабатывать большие деньги. Аркадий Дворкович оказался в этой ситуации крайним, и его и без того шаткое положение в ФИДЕ еще больше усугубилось.

Ситуация является спорной, так как ФИДЕ не проводит регулярно свои официальные турниры по шахматам Фишера. Возникла структура, которая захотела их вывести на новую высоту, а ФИДЕ возмутилась тем, что она предлагает дать титул чемпиона мира. Возможно, надо было пойти на сотрудничество, а вместо этого развязалась война, и было бы ради чего», – сказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoФИДЕ
чемпионат мира по быстрым шахматам
logoСергей Шипов
logoАркадий Дворкович
Freestyle Chess
logoМагнус Карлсен
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