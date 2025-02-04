Глава ФИДЕ Дворкович о словах Карлсена: «Оснований для отставки не вижу. Мне кажется, он неправильно интерпретирует дискуссии в шахматном сообществе»
Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что не видит оснований для отставки.
Ранее между ФИДЕ и серией турниров по шахматам-960 Freestyle Chess, соорганизатором которой является Магнус Карлсен, возникли разногласия. Freestyle Chess хочет назвать победителя своих соревнований «чемпионом мира», против чего выступает ФИДЕ. Федерация призвала игроков отказаться от участия в туре – в ином случае она может не допустить их до чемпионатов мира под своей эгидой.
Карлсен раскритиковал Дворковича за давление на игроков: «Вы отреклись от своего обещания. Вы уйдете в отставку?»
«Никаких оснований для отставки не вижу. Мне кажется, он неправильно интерпретирует дискуссии, которые в шахматном сообществе сейчас ведутся. Думаю, если состоится открытый разговор, все разъяснится. Мы всегда готовы к диалогу», – сказал Дворкович.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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