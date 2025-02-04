Глава ФИДЕ Дворкович о словах Карлсена: «Оснований для отставки не вижу. Мне кажется, он неправильно интерпретирует дискуссии в шахматном сообществе»

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что не видит оснований для отставки.

Ранее между ФИДЕ и серией турниров по шахматам-960 Freestyle Chess, соорганизатором которой является Магнус Карлсен , возникли разногласия. Freestyle Chess хочет назвать победителя своих соревнований «чемпионом мира», против чего выступает ФИДЕ . Федерация призвала игроков отказаться от участия в туре – в ином случае она может не допустить их до чемпионатов мира под своей эгидой.

Карлсен раскритиковал Дворковича за давление на игроков: «Вы отреклись от своего обещания. Вы уйдете в отставку?»

«Никаких оснований для отставки не вижу. Мне кажется, он неправильно интерпретирует дискуссии, которые в шахматном сообществе сейчас ведутся. Думаю, если состоится открытый разговор, все разъяснится. Мы всегда готовы к диалогу», – сказал Дворкович.