Карякин о допуске юношеских команд: «Это, возможно, создает прецедент на будущее, где будет допуск всех сборных»

Сергей Карякин считает, что решение ФИДЕ о допуске может стать прецедентным.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила российские и белорусские юношеские команды к соревнованиям в нейтральном статусе

«Это хорошее, позитивное событие. Порадуемся за молодых спортсменов. Это, возможно, создает прецедент на будущее, где будет допуск не только юношеских сборных, а всех. Хочется верить, что это только начало. Звоночек хороший», – сказал претендент на звание чемпиона мира 2016 года, российский гроссмейстер Карякин .