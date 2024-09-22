  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Вишванатан Ананд: «Мы предлагаем разрешить инвалидам и детям из России участвовать в командных соревнованиях ФИДЕ»
1

Вишванатан Ананд: «Мы предлагаем разрешить инвалидам и детям из России участвовать в командных соревнованиях ФИДЕ»

Совет ФИДЕ рекомендовал допустить детей из России до командных турниров.

Об этом на генассамблее организации заявил вице-президент ФИДЕ индиец Вишванатан Ананд.

Сегодня генассамблея ФИДЕ в Будапеште рассматривает вопрос о полноценном возвращении российских и белорусских шахматистов к международным соревнованиям. 

Глава организации Аркадий Дворкович взял самоотвод от проведения заседания, так как имеет отношение в России, его ведет Ананд. 

«Мы предлагаем разрешить инвалидам и детям участвовать в командных соревнованиях», – заявил Ананд.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoВишванатан Ананд
logoФИДЕ
logoсборная России
logoАркадий Дворкович
logoЖенская сборная России
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава Федерации шахмат Киргизии: «Возвращение России по жизни правильно. Будь это любая другая страна – я бы так же выступил»
44вчера, 06:27
Федерация шахмат Украины просит ФИДЕ исключить вопрос о полноценном допуске россиян с повестки генассамблеи
316 сентября, 13:35
Апелляционная палата ФИДЕ отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России. Его заменили на штраф в размере 45 тысяч евро
1313 сентября, 18:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Голосование по вопросу снятия санкций с российских шахматистов проходит в открытом формате
15 минут назад
Глава Федерации шахмат Беларуси: «Я не уверен, что Карлсен знает, где находится наша страна и какая причина санкций»
63сегодня, 10:20
Сегодня ФИДЕ рассмотрит вопрос о восстановлении членства Федерации шахмат России
2сегодня, 06:35
Шахматная олимпиада-2024. Индия с Гукешем лидирует за тур до конца, Китай с Дин Лижэнем – 2-й, США с Каруаной – 4-е, Норвегия с Карлсеном – 26-я
сегодня, 06:00
Глава ФИДЕ Дворкович рассчитывает на включение шахмат в олимпийскую программу
1вчера, 17:07
Глава Федерации шахмат Киргизии: «Возвращение России по жизни правильно. Будь это любая другая страна – я бы так же выступил»
44вчера, 06:27
Шахматистка Гунина о словах Карлсена о недопуске россиян: «Ты же не политик. Не лезь не в свое дело, если мало разбираешься»
10920 сентября, 17:44
Исполнительный директор ФШР о высказывании Карлсена о россиянах: «Магнус играть в шахматы умеет. Но не надо лезть туда, где ты не разбираешься»
720 сентября, 10:15
Магнус Карлсен выступил против полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов на турниры
24619 сентября, 21:32
Андрей Филатов: «Федерации шахмат Украины надо не новые фронты открывать, а становиться примером налаживания и выстраивания мирного сосуществования»
418 сентября, 08:02
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России. 2-й тур. Грищук сыграл вничью Понкратовым, Матлаков разошелся миром с Есипенко, другие результаты
118 августа, 20:44
Умайганат Османова, которой соперница разлила на стол неизвестное вещество, стала второй на чемпионате Дагестана
19 августа, 09:23
Фестиваль Chess &amp; Jazz снова объединил поклонников шахмат и джаза в Саду «Эрмитаж»
129 июля, 10:36Фото
Карякин о продолжении карьеры: «Есть сомнения по поводу классических шахмат. А быстрый формат, блиц – я получаю от этого удовольствие»
19 июля, 11:31
Валентина Гунина: «Бронза Игр БРИКС в личном зачете – это очень важно для меня. Я являюсь примером для больных волчанкой, что все возможно»
22 июня, 13:02
Ян Непомнящий о финале ЛЧ: «Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону»
231 июня, 14:49
Ян Непомнящий о «Спартаке»: «Потерял интерес к матчам – за титул мы не боремся, еврокубков нет. История с Промесом не укладывается в голове, запредельный уровень безалаберности клуба и игрока»
517 мая, 12:28
Сергей Смагин о Всемирном зале славы: «Про Крамника и говорить нечего. Все чемпионы мира автоматически должны туда попадать»
28 апреля, 13:18
Шахматист Есипенко: «Я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал его команды. Пришлось даже немного «МЮ», это было тяжело»
1922 января, 08:08
Аркадий Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с читерством на чемпионате мира по рапиду и блицу»
129 декабря 2023, 08:58