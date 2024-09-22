Вишванатан Ананд: «Мы предлагаем разрешить инвалидам и детям из России участвовать в командных соревнованиях ФИДЕ»
Совет ФИДЕ рекомендовал допустить детей из России до командных турниров.
Об этом на генассамблее организации заявил вице-президент ФИДЕ индиец Вишванатан Ананд.
Сегодня генассамблея ФИДЕ в Будапеште рассматривает вопрос о полноценном возвращении российских и белорусских шахматистов к международным соревнованиям.
Глава организации Аркадий Дворкович взял самоотвод от проведения заседания, так как имеет отношение в России, его ведет Ананд.
«Мы предлагаем разрешить инвалидам и детям участвовать в командных соревнованиях», – заявил Ананд.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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