Андрей Филатов: «Если говорить о перспективах возвращения сборных России в 2025 году, то Дворкович постоянно обещает, но ничего не делает»
В настоящее время шахматисты из России могут принимать участие в турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) только в индивидуальном порядке и в нейтральном статусе.
«Если говорить о перспективах возвращения сборных России на международную арену в 2025 году, то Аркадий Дворкович (глава ФИДЕ) постоянно обещает, но ничего не делает – это стало его визитной карточкой. Хотя в других видах спорта мы видим позитивные тенденции.
Тут бы я хотел отметить федерацию плавания и поздравить ее президента Дмитрия Мазепина с успехом на чемпионате мира и прорывом – они первыми из видов спорта вернулись в командную игру и завоевали золото в эстафете.
При этом не россиянин возглавляет Международную федерацию плавания (World Aquatics), и господину Дворковичу стоит брать с него пример», – сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
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