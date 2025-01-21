Исполнительный директор ФШР Ткачев: «Успех Мурзина – пример того, как важна системная работа, вовлеченность в процесс большого количества людей»

Исполнительный директор ФШР Ткачев рассказал о вкладе в подготовку Мурзина.

В декабре 18-летний россиянин Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду.

«Успех Володара Мурзина – еще один пример того, как важна системная работа, о которой говорил ранее, вовлеченность в процесс большого количества людей: от первого тренера до губернатора Московской области. В 2013 году в возрасте семи лет Володар начал посещать шахматный кружок в общеобразовательной школе группы продленного дня, его первым тренером стал Сергей Федорович Сулимов.

Затем Мурзин перешел в спортивную школу шашек и шахмат Нижнего Тагила «Стратегия», где продолжил тренироваться у того же наставника. На следующий год принял участие в работе сессии детско-юношеской региональной шахматной школы 10-го чемпиона мира по шахматам Б.В. Спасского.

Занятия в учебном центре «Сириус», регулярное участие в сессиях Гроссмейстерского центра Федерации шахмат России в СФО и учебно-тренировочных сборах юношеской сборной России.

С 2013 года по настоящее время в спортивной подготовке Мурзина, включая индивидуальные занятия, принимал участие 21 специалист высочайшего уровня. Среди них Владимир Крамник , Борис Гельфанд , Александр Рязанцев , Сергей Яновский.

Кроме того, участие в течение 10 лет в 235 соревнованиях различного ранга от регионального до мирового – важная составляющая в подготовке спортсмена.

Отмечу, сам спортсмен не несет затрат, большую часть расходов по оплате работы тренеров и участия в сессиях, а также по выступлениям на соревнованиях различного ранга на протяжении всего периода времени оплачивают Министерство спорта России и Федерация шахмат России.

К слову, с 2022 года Мурзин работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Центр спортивной подготовки сборных команд России» в должности спортсмена-инструктора спортивной сборной команды России и получает неплохую заработную плату», – сказал Александр Ткачев.

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