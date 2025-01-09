Тренер Мурзина о конфликте с ФШР: «Никакой поддержки от них нет. Та же поездка в Нью-Йорк обошлась нам примерно в миллион рублей. Были еще проблемы с визой»

Тренер Володара Мурзина Михаил Кобалия рассказал о конфликте с шахматной федерацией.

В декабре 18-летний Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Кобалия после этого заявил, что федерация не оказывает Мурзину никакой поддержки.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев на это ответил, что Кобалия занимается «вредительством».

– Давайте поговорим про конфликт с федерацией. Он стартовал с вашего заявления, что они никак не помогали Володару с подготовкой. Вы ожидали столь острой реакции?

– Честно говоря, нет. Я сказал как есть: никакой поддержки от них нет. Та же поездка в Нью-Йорк обошлась нам примерно в миллион рублей. Были еще проблемы с визой: сначала отказ в Сербии, потом перезаписались в Ташкент, билеты и сама запись, естественно, не бесплатные...

– Уточню про визу. Даниил Дубов рассказывал, что с ее оформлением помогала федерация – и у него все прошло гладко.

– Не совсем так: помогало с записью Министерство спорта, а федерация выступила посредником. Такая возможность была у всех российских шахматистов, и Володар тоже ей воспользовался. Иначе пришлось бы прибегнуть к услугам коммерческих контор, и не факт, что они бы помогли.

В той же Сербии отказы были не только у нас, у других шахматистов тоже. В Ташкенте вроде бы все получили. Это во многом зависит от везения, к кому попадешь на собеседование...

– Говорят, что Володара приглашают на российские турниры, а он в ответ молчит. Это правда?

– Были упомянуты два турнира: суперфинал и командный чемпионат России. В суперфиналах чемпионата России в 2022-23-м годах он играл, а в 2024-м его не приглашали. А насчет командного чемпионата России – ФШР уже несколько лет не выставляет свою команду.

Думаю, мне понятно, откуда появилась такая информация. Года полтора назад, когда я еще сам работал в федерации (Кобалия был старшим тренером юношеской сборной – Спортс’‘), состоялось совещание. Там было сказано, что федерация готова спонсировать и помогать Володару, но при одном условии: если он выберет любого другого тренера, кроме меня. Назывались разные фамилии, и не только российских специалистов.

Но Володар не захотел. В ответ прозвучало что-то вроде: «Окей, у нас в стране немало и других не менее талантливых детей», – сказал Кобалия.

Володар Мурзин vs наша шахматная федерация: вот суть конфликта