Федерация шахмат России пригласила Ханса Ниманна на турнир в Москве

Федерация шахмат России (ФШР) пригласила американского гроссмейстера Ханса Ниманна на турнир «Аэрофлот опен», который пройдет в Москве с 28 февраля по 7 марта.

Об этом сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

«Мы еще ждем ответ. Направили приглашение не только ему. Пригласили всю элиту современных шахмат. Этой заявочной кампании еще три дня. Пока рано говорить. Посмотрим.

У нас беспрецедентный призовой фонд, спасибо «Аэрофлоту». Первый приз 40 тысяч долларов очень солидный, так скажем, для шахмат. Для сравнения озвучили условия Sharjah Masters, один из известных турниров. Там первый приз в два с половиной раза меньше.

Не хочу делать смелых заявлений, но очень похоже, что это самый высокий призовой фонд для открытых турниров. «Аэрофлот опен» всегда этим отличался», – рассказал Ткачев.

В декабре на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке российский гроссмейстер Даниил Дубов не вышел на партию против Ниманна, позже объяснив, что проспал ее. В ФШР назвали слова Дубова сомнительными и заявили, что сделают выводы из ситуации.

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