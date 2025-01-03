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«Федерация не делала ничего. Без нее Володар смог состояться как спортсмен и личность». Тренер шахматиста Мурзина про отсутствие поддержки от ФШР

Тренер Володара Мурзина резко раскритиковал Федерацию шахмат России.

В декабре 18-летний российский гроссмейстер Мурзин, который занимается у Михаила Кобалии, выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке. Впоследствии тренер сообщил, что ФШР не оказывает никакой поддержки спортсмену.

В ответ на это исполнительный директор ФШР Александр Ткачев обвинил Кобалию во «вредительстве» и заявил, что федерация помогала Мурзину, в частности, с жильем и по юридическим вопросам. Кобалия не согласился с этими заявлениями.

«Было странно читать интервью исполнительного директора ФШР Александра Ткачева по поводу участия федерации в жизни Володара. В частности, он упомянул квартиру в Химках, в которой Володар на настоящий момент проживает вместе с семьей. Это служебное жилье было предоставлено семье Мурзиных клубом ProfChessClub. Он был организован в 2016 году руководителем на тот момент подмосковной федерации шахмат Сергеем Нестеровым.

Квартиры были предоставлены не только Володару, но и Андрею Есипенко, и Александре Мальцевской, и Бибисаре Асаубаевой, которая тогда перешла из Казахстана в Россию и играла за нашу страну примерно два года. Никакого отношения к этой квартире ФШР не имела. Скажу больше, у ProfChessClub и лично Сергея Нестерова были крайне напряженные, а впоследствии даже враждебные отношения с ФШР.

Да если бы не Нестеров, который способствовал переезду Мурзина из Нижнего Тагила в Химки, такого шахматиста – просто шахматиста – просто не было бы! А если бы не его личный спонсор «Т-Банк», который поддерживал Володара шесть лет и оставался в тени, не было бы никаких успехов. Ведь оплата участия в любом турнире, включая маму и тренеров, включая переезды и проживание, это огромные деньги. А вот без федерации Володар Мурзин смог состояться как спортсмен и как личность.

Далее. Володар действительно стоит на ставке в ЦСП Минспорта России. Но хотел бы отметить, что ставка дается за спортивные результаты, а роль ФШР заключается исключительно в подаче документов в Минспорта. Зарплату Володару платит именно Министерство спорта. Странно видеть, как Александр Ткачев путает ФШР с Минспорта. Мне от такого даже как-то неловко.

По поводу проблем с выездом. Да, у Володара стоял запрет на выезд заграницу от его отца. Но я не знаю, о каких «наших юристах» говорит Александр Васильевич. Мама Володара сама нашла юриста в Екатеринбурге на поисковом сайте. Я лично летал в Нижний Тагил и единственный раз в жизни был в суде, когда рассказывал о том, что Володар очень сильный шахматист и отсутствие на международных турнирах очень сильно скажется на его карьере.

Так что никакого отношения к решению этой проблемы ФШР не имеет, в федерации даже не знают имя юриста, который отстаивал права Володара. Слова Ткачева – обман. Федерация не делала ничего. Тревогу забил личный спонсор, который вкладывал в Володара серьезные деньги, а подобный запрет – шлагбаум, не дававший спортсмену раскрыть свой потенциал. Во многом это сыграло негативную роль в карьере шахматиста», – рассказал Кобалия.

Скандальный старт года в шахматах: наша федерация ссорится с собственными игроками

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
Министерство спорта России
Михаил Кобалия
logoЖенская сборная России
Володар Мурзин
Александра Мальцевская
Женская сборная Казахстана
ФШР
logoБибисара Асаубаева
Александр Ткачев
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