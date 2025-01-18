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Кобалия о фильме про Мурзина на «Матч ТВ»: «Руководство ФШР, используя административный ресурс, внесло правки в готовый материал. Исключено любое упоминание моего имени!»

Михаил Кобалия обвинил ФШР в цензуре фильма о Володаре Мурзине.

«Сегодня на государственном спортивном канале «Матч ТВ» вышел большой репортаж о моем ученике, чемпионе мира по быстрым шахматам Володаре Мурзине.

К сожалению, уже после того, как материал был готов, руководство Федерации шахмат России (Президент – Андрей Филатов), используя административный ресурс, внесло кардинальные правки уже в готовый материал. Из репортажа были полностью исключены не только мои комментарии, но также и любое упоминание моего имени!

То есть имя основного тренера Володара за последние 7 лет, прошедшего с ним такой длинный тяжелый путь!

Вместо них были добавлены комментарии Александра Ткачева (исполнительного директора ФШР) – который еще полтора года назад (когда Володару было 16 лет и он имел рейтинг 2630) говорил, что он «никто и у нас много не менее талантливых детей».

Также в репортаже появился Сергей Яновский (главный тренер сборных команд России), перечисляющий его ранние достижения. При этом, уже когда Володар был чемпионом России по блицу и чемпионом Европы по классике, именно Яновский отказал его маме в какой-либо поддержке, сказав, что «этих достижений недостаточно»!

В советское время была жесточайшая цензура, имена шахматистов могли вырезать не только из книг, но и таблиц сыгранных турниров. Ну что, ФШР пошла по этому же пути, они решили вырезать мое имя везде, куда они могут дотянуться. Хуже того, назвали меня, тренера, приведшего молодого ученика к титулу чемпиона мира – «вредителем».

Стыд и позор руководству Федерации шахмат России», – написал Кобалия в соцсети. 

Володар Мурзин vs наша шахматная федерация: вот суть конфликта

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Михаила Кобалии
ФШР
Володар Мурзин
Михаил Кобалия
logoМатч ТВ
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