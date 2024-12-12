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  • «Партия протекала странно. Любой ход приводил к ничьей, но Дин Лижэнь невероятным образом создал гениальный кооператив». Вице-президент ФШР Смагин о поражении Гукешу
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«Партия протекала странно. Любой ход приводил к ничьей, но Дин Лижэнь невероятным образом создал гениальный кооператив». Вице-президент ФШР Смагин о поражении Гукешу

В Федерации шахмат России отметили странности в поражении Дин Лижэня Гукешу.

В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. 18-летний индиец Гукеш Доммараджу обыграв действующего обладателя титула китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).

В заключительной партии Дин в равном эндшпиле допустил грубую ошибку на 55-м ходу, в результате чего Гукеш получил большое преимущество и победил.

«Это просто нечто, партия протекала странно. По дебюту китаец получил комфортное преимущество, он мог вполне не сушить игру, а развивать свое преимущество и получить хорошие шансы на победу. Видимо, он на подсознательном уровне пытался сделать ничью и перевести игру на тай-брейк. Сначала позиция была равной, потом он решил ее упрощать, и даже без пешки она была равная, шахматисты называют такую ситуацию битой ничьей.

И понимание того, что это битая ничья, сыграло с ним злую шутку. Любой ход приводил к ничьей, но каким-то невероятным образом он создал гениальный кооператив. В пешечном эндшпиле он не смог занять оппозицию, не знаю, о чем он в этот момент думал, размен ладей приводил к абсолютной ничьей, но единственной клеткой, где он проигрывал, это та, где оказался слон, в любом другом месте была бы ничья.

Китаец может пенять на себя за то, что не стал играть на победу, имея на то шансы. По ходу партии он принимал неправильные счетные решения, которые привели просто к стратегическому краху. Бывали такие ситуации, Чигорин в свое время упустил мат в выигранной позиции, но в современных матчах я такого не вспомню.

Гукеш сыграл совсем не в ту силу, что на турнире претендентов или Олимпиаде. Ничего от той солидной игры не осталось, он очень много делал невынужденных ошибок и мог много раз проиграть, очень грязноватая игра по меркам современных шахмат. Многие именно позиционные решения были неудачными.

Сейчас ему надо успокоиться, но то, что он стал чемпионом мира в 18 лет – это само по себе достижение феноменальное», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Глава ФШР Андрей Филатов призвал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) расследовать последнюю партию гроссмейстеров. Он отметил, что поражение Дин Лижэня «похоже на умышленное».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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Гукеш Доммараджу
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Сергей Смагин
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Михаил Чигорин
Всемирная шахматная олимпиада
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