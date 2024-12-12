Дин Лижэнь о потере титула чемпиона мира: «Я был в полном шоке, когда понял, что допустил зевок. Проигрыш – справедливый результат»
Дин Лижэнь заявил, что шокирован своей ошибкой в решающей партии против Гукеша.
В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. 18-летний индиец Гукеш Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).
В заключительной 14-й партии Дин в равном эндшпиле грубо ошибся на 55-м ходу, после чего Гукеш получил большое преимущество.
«Я был в полном шоке, когда понял, что допустил зевок.
Думаю, я провел свой лучший турнир в году. Могло быть и лучше, но с учетом того, что вчера мне повезло спастись [в 13-й партии], проигрыш в концовке – справедливый результат. Я ни о чем не жалею», – заявил китайский гроссмейстер на пресс-конференции.
Также Дин отметил, что не намерен бросать шахматы.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФИДЕ
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