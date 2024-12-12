Глава Федерации шахмат России призвал ФИДЕ расследовать партию Гукеша и Дин Лижэня: «Поражение китайца похоже на умышленное»

В Федерации шахмат России призвали ФИДЕ расследовать партию Гукеша и Дин Лижэня.

Сегодня индиец Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам, обыграв действующего обладателя титула китайца Дин Лижэня (общий счет – 7,5:6,5).

В заключительной 14-й партии Дин в равном эндшпиле допустил грубую ошибку на 55-м ходу, в результате чего Гукеш получил большое преимущество и победил через три хода.

«Результат последней партии вызвал недоумение у профессионалов и любителей шахмат. Действия китайского шахматиста на решающем отрезке крайне подозрительны и требуют отдельного расследования со стороны ФИДЕ (Международной шахматной федерации – Спортс’‘).

Проиграть позицию, в которой был Дин Лижэнь, сложно даже перворазряднику. Поражение китайского шахматиста в сегодняшней партии вызывает массу вопросов и похоже на умышленное», – заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов .