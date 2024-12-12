Гукеш: «Стать чемпионом мира еще не означает, что я лучший в мире. Есть Карлсен. Было бы потрясающе сыграть с ним»

Гукеш заявил, что хотел бы сыграть с Магнусом Карлсеном за шахматную корону.

В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. 18-летний индиец Гукеш Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).

В заключительной 14-й партии Дин в равном эндшпиле грубо ошибся на 55-м ходу, после чего Гукеш получил большое преимущество и выиграл.

«Когда я понял, [что Дин допустил ошибку], это было, вероятно, лучшим моментом в моей жизни.

Сбылась огромная мечта, я очень счастлив. Цель моей карьеры – оставаться на самой вершине как можно дольше. Карьера только начинается, я играю всего 10 лет.

Очевидно, что стать чемпионом мира еще не означает, что я лучший в мире. Есть Магнус (Карлсен ). Меня мотивирует, что кто-то находится на столь очень-очень высоком уровне. Это заставит меня делать правильные вещи, усердно трудиться и пытаться достичь величия Магнуса.

Мы все знаем, кто такой Дин. На протяжении нескольких лет он был одним из лучших игроков в истории. То, с какими трудностями он столкнулся, какое давление ему пришлось выдержать и какую борьбу он навязал в этом матче, показывает, что он настоящий чемпион. И неважно, кто что говорит о Дине. Для меня он – настоящий чемпион мира.

Разумеется, было бы потрясающе сыграть с Магнусом на первенстве мира – в шахматах это стало бы самым трудным испытанием. Но все зависит от Магнуса. Я бы с удовольствием проверил свои силы против лучшего игрока мира», – сказал Гукеш на пресс-конференции.

В 2022 году норвежец Карлсен отказался от защиты титула чемпиона мира, объяснив это, в частности, усталостью и отсутствием мотивации.