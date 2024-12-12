Сергей Карякин: «Дин Лижэнь отбывал номер. В некоторых партиях показал, что у него есть класс, но в целом не так сильно хотел бороться и выиграть, как Гукеш»
В Сингапуре определился новый чемпион мира по шахматам. Им стал 18-летний индиец Гукеш Доммараджу, который обыграл китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).
В заключительной партии Дин в равном эндшпиле допустил грубую ошибку на 55-м ходу, после чего Гукеш получил большое преимущество и выиграл.
«Я очень расстроился, что так по-глупому решился вопрос с новым чемпионом мира. Но, с другой стороны, Гукеш был больше настроен на победу. Дин Лижэнь отбывал номер, показал, конечно, в некоторых партиях, что у него есть класс, но в целом он не так сильно хотел бороться и выиграть, как индиец.
Конечно, большое разочарование испытываю после решающей партии. Болел за Дин Лижэня, но и за красивую игру. Хотел посмотреть быстрые шахматы на тай-брейке, а тут, получается, на ровном месте китайский шахматист проиграл. Там стояла крепость и проиграть в теории возможно, но при точной защите это была ничья», – сказал российский гроссмейстер Карякин, который был претендентом на звание чемпиона мира в 2016 году.
Сергей Карякин: «Дин Лижэнь стал чемпионом мира благодаря мне, когда из-за несправедливой дисквалификации я не смог участвовать в турнире претендентов»
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