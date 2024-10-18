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ФИДЕ отстранила шахматиста Шевченко за жульничество до 1 января 2025 года

ФИДЕ отстранила представляющего Румынию шахматиста Шевченко за жульничество.

Румынский (ранее украинский) гроссмейстер Кирилл Шевченко был отстранен от командного чемпионата Испании из-за подозрений в жульничестве. Организаторы заметили, что он часто отлучается в туалет, а затем нашли там мобильный телефон. Сам шахматист обвинения отрицал. 

Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по честной игре дисквалифицировала Шевченко до 1 января 2025 года.

Чит-скандал в шахматах: игрока поймали с телефоном в туалете – Крамник давно его подозревал

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФИДЕ
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ТАСС
Кирилл Шевченко
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