ФИДЕ отстранила шахматиста Шевченко за жульничество до 1 января 2025 года

ФИДЕ отстранила представляющего Румынию шахматиста Шевченко за жульничество.

Румынский (ранее украинский) гроссмейстер Кирилл Шевченко был отстранен от командного чемпионата Испании из-за подозрений в жульничестве. Организаторы заметили, что он часто отлучается в туалет, а затем нашли там мобильный телефон. Сам шахматист обвинения отрицал.

Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по честной игре дисквалифицировала Шевченко до 1 января 2025 года.

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