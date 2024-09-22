Карусель с нашими шахматами: отстранение ➡️ допуск, но все так же без флага

У Федерации шахмат России (ФШР) внезапно возникли проблемы – этим летом настигло отстранение. Но длилось всего пару месяцев.

Впрочем, его снятие никак не повлияло на спортсменов, которые соревновались в нейтральном статусе. Когда же им вернут флаг?

Спортсменов лишили флага, но у федерации все было в порядке

Наши гроссмейстеры давно выступают без флага.

Даже в 2021-м на матче за шахматную корону Ян Непомнящий выходил под флагом Федерации шахмат России. Более того, Всемирное антидопинговое агентство настояло, чтобы полное название федерации заменили на аббревиатуру.

В марте 2022-го Международная шахматная федерация отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований под эгидой организации. Большие командные турниры до сих пор проходят без этих стран.

Несмотря на это, ФИДЕ разрешила россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе.

Федерация шахмат России при этом избегала каких-либо санкций от ФИДЕ.

Вообще, шахматы казались наиболее лояльным видом для россиян – в конце концов, глава международной федерации Аркадий Дворкович сохранил пост, несмотря на российский паспорт.

А вот Европейский шахматный союз отстранил федерации России и Беларуси, но ФШР нашла решение – переход в Азиатскую шахматную федерацию. ФИДЕ его одобрила, и с февраля 2023-го Россия официально в Азии.

Из-за позиции по России ФИДЕ часто критиковали, а решение отпустить ФШР в Азию восприняли как слабость:

«Это позорный день для шахмат. Мы первый вид спорта, руководство которого помогает своей федерации в России избежать санкций, переехав в Азию.

ФИДЕ явно не идет в ногу с МОК в этом вопросе, и в очередной раз организация выглядит как игрушка в большой игре, в которой всеми действиями руководит Кремль», – негодовал вице-президент Европейского шахматного союза Малколм Пейн.

ФШР отстранили за деятельность на новых территориях

Этим летом ФИДЕ все-таки проявила жесткость. Комиссия по этике на два года лишила ФШР членства в организации.

Причина – деятельность федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области, повод – жалоба Украинской шахматной федерации.

Права игроков, арбитров и тренеров это решение не затрагивало, но ФШР в течение двух лет не смогла бы присутствовать на совещаниях ФИДЕ, решать вопросы, участвовать в голосованиях.

И даже Дворкович получил выговор за участие в работе попечительского совета ФШР.

Но шанс сразу вернуться у ФШР остался. Международная федерация тут же выдвинула требования, которые смягчат наказание: вместо двухлетнего исключения – условное наказание с испытательным сроком в три года.

Что требовалось от ФШР?

1. Федерация должна упразднить попечительский совет или отправить в отставку членов, на которых наложены международные санкции.

В составе попечительского совета ФШР, в частности, присутствуют пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, предприниматели Геннадий Тимченко и Михаил Фридман, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

2. Прекратить деятельность на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области, включая приглашение на турниры ФШР игроков из этих областей.

Санкции (возможно) снимут только с детей и паралимпийцев

В России ни санкции, ни условия для смягчения не признали – и подали апелляцию. Более того, ФШР обратилась к ФИДЕ с просьбой снять ограничения и со спортсменов – вернуть флаг и гимн, отменив прежние «дискриминационные решения». Чуть позже и Дворкович подал апелляцию на решение о выговоре.

Подвижки случились моментально: уже в начале августа ФИДЕ приостановила исключение ФШР до сентябрьской Генассамблеи.

А в середине сентября Апелляционная палата ФИДЕ и вовсе отменила решение об отстранении. Вместо лишения членства – штраф 45 тысяч евро. Выговор Дворковичу тоже отменили.

В решении апелляционной палаты уточняется, что комиссия по этике не имеет полномочий приостанавливать членство ФШР в ФИДЕ и должна была применить другие санкции.

На Генеральной ассамблее в Будапеште Федерация шахмат России оказалась в необычном положении: еще полтора месяца назад она была отстранена, а теперь боролась за полноценный допуск спортсменов.

На голосование по России вынесли три варианта:

● Допустить спортсменов с ограниченными возможностями и детей в командных турнирах после консультации с МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК).

● Оставить все санкции в силе.

● Снять все санкции с россиян и белорусов.

Чтобы избежать конфликта интересов, Дворкович отказался вести заседание. Так что главным распорядителем выборов оказался заместитель президента Вишванатан Ананд, 15-й чемпион мира.

По правилам ФИДЕ голосование было открытым. И проходило в формате переклички. Ананд называл страну – делегат говорил, за какой вариант голосует его федерация. Все это записывали в отдельный файл – вот так, без кнопок и пультов.

Кто-то вместе с выбором пытался огласить и политическую позицию. Напряжение было таким, что реакция представителя Ямайки оказалась лучшей разрядкой.

Вместо ответа он глубоко вздохнул прямо в микрофон. Все в зале засмеялись, а Ананд ответил сквозь подступавшие от смеха слезы: «Такого варианта у нас нет».

Победил первый вариант, за него проголосовали 66 делегатов, полное сохранение санкций поддержала 41 федерация, за снятие ограничений отдали 21 голос.

По итогам голосования с российских и белорусских шахматистов частично снимут санкции (речь о возвращении флага пока не шла). После утверждения МОК и МПК детей и спортсменов с ограниченными возможностями, возможно, допустят до командных турниров.

А вот сборной России придется ждать изменений, в ФИДЕ ясно дали понять, что будут отталкиваться от геополитической обстановки и решений МОК.

Так что гроссмейстеры пока без флага.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Владимир Астапкович, Владимир Песня; East News /Giuseppe CACACE / AFP