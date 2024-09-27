Сергей Яновский: «От многих шахматистов я слышал, что имидж Карлсена после его заявлений о России пострадал»

Сергей Яновский удивлен позиции Карлсена по отстранению российских шахматистов.

«То, что сказал Магнус Карлсен, удивило, потому что раньше, как мне казалось, он воздерживался от политических заявлений.

Раньше он занимал и другого рода позиции. Например, он был одним из немногих шахматистов, которые негативно отозвались о лишении Сергея Карякина права играть на турнире претендентов в Мадриде. Он сказал, что не разделяет политических взглядов Карякина, но считает, что лишать спортсмена завоеванного права играть на турнире очень опасно и неправильно.

У меня текущая позиция Карлсена вызывает сожаление. В моем представлении, спортсмену лучше воздержаться от политических заявлений.

От многих шахматистов в Будапеште я слышал, что имидж Карлсена после его заявлений пострадал. И последний штрих: на следующий день после своего выступления Магнус, до этого успешно выступавший, потерпел поражение, играя белыми фигурами. Конечно, это может показаться простым совпадением, но, как говорил герой известного литературного произведения, «просто так никому кирпич на голову не падает», – сказал главный тренер сборных России.

Магнус Карлсен выступил против полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов на турниры