Шипов о решении оставить в силе ограничения для российских шахматистов: «ФИДЕ показала, что остается недружественной организацией для России»

Гроссмейстер Сергей Шипов назвал ФИДЕ недружественной для России организацией.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе ограничения для россиян и белорусов. Решение было принято на заседании генеральной ассамблеи организации в Будапеште.

При этом было принято решение разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях.

Сейчас российские и белорусские шахматисты выступают в нейтральном статусе и только в личных соревнованиях.

«ФИДЕ показала, что она остается недружественной нам организацией. Очевидно, что голосование сделало многих делегатов беззащитными, 60 из них просто вышли из зала, не желая нести какую-либо ответственность.

На многих оказывалось политическое давление, и оно сработало. Аркадий Дворкович (президент ФИДЕ) с Эмилем Сутовским (генеральным директором ФИДЕ) провернули это голосование так, как им это нужно: вроде и пошли на какие-то уступки, но реально отпихнули нас.

Для них это большой успех, уверен, при тайном голосовании результаты были бы совершенно другие», – сказал Шипов.

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