  • Александр Ткачев: «На данный момент две из трех шахматных корон принадлежат россиянам. Значение имеет, кто владеет титулами, а не какой у чемпиона рейтинг»
Александр Ткачев: «На данный момент две из трех шахматных корон принадлежат россиянам. Значение имеет, кто владеет титулами, а не какой у чемпиона рейтинг»

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев высказался об отсутствии россиян в топ-20 рейтинга ФИДЕ. 

– Я так скажу: принципиально – система международного рейтинга интересует гораздо меньше национального рейтинга. Кстати, подобное отношение к рейтингу Эло существует в той же Германии и целом ряде шахматных стран. У нас есть свой российский рейтинг, который отражает реальную силу игрока любого возраста.

При допуске во все российские соревнования, включая Суперфинал чемпионата России, главный показатель – российский рейтинг. Плюс эксперименты, которые проводит ФИДЕ с этим несчастным международным рейтингом, приводят к непониманию со стороны любителей шахмат. Наш национальный рейтинг, который, в отличие от рейтинга ФИДЕ, обсчитывается абсолютно бесплатно, не подвергается непонятным экспериментам. Да и для страны в целом не имеет значения сколько спортсменов в топе мирового рейтинга.

– Понятно, что вы отчитываетесь перед Минспорта по результатам на международных турнирах. Но раз уж вы упомянули простых болельщиков, как им объяснить, что национальный рейтинг превалирует над рейтингом ФИДЕ? Ситуация с нашими мужчинами – временное явление или теперь нам ждать годы, когда вырастет новое поколение?

– Для болельщиков объясню так: в шахматном мире есть три официально признанных чемпиона мира – в классических шахматах, в рапиде и в блице. Так вот, на данный момент две из этих шахматных корон принадлежат россиянам — Володару Мурзину и Яну Непомнящему. Мое твердое убеждение: значение имеет то, кто владеет титулами, а не какой у чемпиона мира рейтинг. Давайте вспомним 2023 год, когда чемпионками мира по блицу и рапиду стали, соответственно, Валентина Гунина и Анастасия Боднарук, а они в рейтинге были далековато.

И еще важная информация для российских болельщиков. С 2019 года сборная России выиграла все турниры, в которых участвовала. На протяжении шести лет мы не проигрываем там, куда допускают российские команды. А это и две онлайн-Олимпиады, и женские чемпионаты мира и Европы, другие соревнования. Только в 2025 году были победы на юношеской Олимпиаде и на Олимпиаде для лиц с ограниченными возможностями по здоровью. Результаты на турнирах – это более объективный показатель, нежели рейтинг.

А рейтинг ФИДЕ… Посмотрите, что сейчас творит Хикару Накамура, при этом не нарушая ни единого правила. Просто набивает и количество партий, и рейтинговые очки. До этого ничего не нарушал Дин Лижэнь, который таким образом отобрался в турнир претендентов, а затем стал чемпионом мира, при этом находясь далеко от вершины рейтинга. После него ничего не нарушал Алиреза Фируджа, в турнир претендентов попавший после странных соревнований во Франции. Разве это нормально? Тот же Накамура не на Кубке мира играет, а на чемпионате очередного американского штата, – сказал Ткачев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
