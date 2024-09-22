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  • Глава ФШР о том, что ФИДЕ оставила в силе ограничения для россиян: «Голосование было беспрецедентным по давлению, оказанному на делегатов»
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Глава ФШР о том, что ФИДЕ оставила в силе ограничения для россиян: «Голосование было беспрецедентным по давлению, оказанному на делегатов»

Глава ФШР заявил, что Госдеп США влиял на процесс голосования по допуску России.

Сегодня Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе ограничения для россиян и белорусов. Решение было принято на заседании генеральной ассамблеи организации в Будапеште. 

При этом было принято решение разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях. 

Сейчас российские и белорусские шахматисты выступают в нейтральном статусе и только в личных соревнованиях.

«Данное голосование было беспрецедентным по давлению, оказанному на делегатов, которые должны были проголосовать. Было заявление МИД Украины о том, что, если делегаты других стран поддержат снятие санкций с российских спортсменов, то последуют санкции со стороны Украины.

Было заявление со стороны Госдепа США по поводу данного вопроса. Также было активное воздействие со стороны дипломатического корпуса Украины персонально на каждого конкретного делегата, якобы они подвергнут каждого санкциям, если поддержат позицию России.

Соответственно, ключевым был вопрос: как пройдет голосование – в открытом или закрытом режиме. Президент ФИДЕ вмешался в процесс и, сославшись на устав ФИДЕ, не поставил вопрос о том, как мы будем голосовать.

В итоге провел голосование в открытом режиме, что привело к удивительным результатам. Самый главный результат – 60 делегатов просто покинули зал, что, конечно, повлияло на итоги голосования. Понятно, как эти делегаты собирались голосовать, раз боялись санкций. Это был ключевой момент.

После этого другая часть делегатов решила занять компромиссную позицию в виде снятия санкций с наших паралимпийцев, ветеранов и детей до 12 лет, выбрав неожиданно удивительную формулировку о том, что проводились консультации с Международным олимпийским комитетом.

Для примера, МОК дал полномочия международным организациям давать допуск на соревнования трансгендерам, а ФИДЕ и ее руководство вдруг решила спросить МОК, допускать ли наших паралимпийцев... Выглядит крайне удивительно.

Вообще, вопрос должен был быть решен два года назад. Затянули время. И только сейчас решили проголосовать по данному поводу, обратившись к МОК.

С моей точки зрения, это очередная уловка президента ФИДЕ, чтобы выиграть время и не решать этот вопрос быстро. Кто хочет решать вопрос – делает это быстро. И не обязательно прислушиваться к МОК, который себя так дискредитировал.

Большое удивление, что государственный департамент США и министерство иностранных дел государств вмешиваются в демократический процесс голосования и оказывают силовое влияние, запугивая делегатов, чтобы лишить наших шахматистов участия в командных соревнованиях.

Это просто удивительно, до какого абсурда дошли», – сказал президент ФШР Андрей Филатов. 

ФИДЕ оставила в силе ограничения для российских шахматистов, но допустила к командным турнирам детей из России до 12 лет

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoФИДЕ
logoМОК
logoсборная России
Политика
Андрей Филатов
сборная Беларуси
ФШР
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