0

Анна Шухман планирует сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу

Анна Шухман планирует сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу.

Чемпионка России-2025 16-летняя Анна Шухман сообщила, что планирует сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«До конца года планирую сыграть на командном чемпионате мира и чемпионате мира по рапиду и блицу. Я люблю играть с быстрым контролем времени, блиц, но в классику чаще играю турниры, поэтому приходится ее любить тоже», – сказала шахматистка.

В октябре она стала самой юной чемпионкой России в истории.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Катаре.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Командный чемпионат мира среди женщин
Чемпионат мира по блицу среди женщин
Анна Шухман
чемпионат мира по быстрым шахматам
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Сборная России победила на командном турнире по шахматам стран ШОС
7 ноября, 11:35
16-летняя Шухман о победе на чемпионате России: «Что делать с подаренной машиной, непонятно. Учиться вождению нет времени»
14 октября, 14:31
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Главные новости
Кубок мира. 1/16 финала. Дубов играет вторую партию с Прагнанандхой, Есипенко – с Каймером, Гребнев – с Вашье-Лагравом
сегодня, 11:30Live
ФИДЕ подала жалобу на Владимира Крамника в комиссию по этике. Его обвиняют в травле шахматистов Народицкого и Навары
вчера, 18:24
Шахматный турнир претендентов 2026 года пройдет на Кипре
10 ноября, 12:48
Кубок мира. 1/32 финала. Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в следующую стадию, Землянский, Артемьев, Наер и Гукеш выбыли
9 ноября, 20:12
Сергей Смагин: «Если Непомнящий хочет достичь новых вершин, ему нужно менять подход к шахматам, идти на жертвы и тяжело работать»
9 ноября, 10:04
Сборная России победила на командном турнире по шахматам стран ШОС
7 ноября, 11:35
Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий, Ниманн и Мурзин выбыли, Дубов, Гукеш, Артемьев, Землянский, Есипенко, Наер и Гребнев прошли в следующую стадию
6 ноября, 15:23
Владимир Крамник: «Шахматы стараются поставить в один ряд с Dota или СS. В одной нише с TikTok мы многое потеряем в долгосрочном плане»
6 ноября, 13:03
Крамник о читерстве: «Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры. Мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление»
6 ноября, 11:45
Владимир Крамник: «Накамура задал тон хамского общения в публичном шахматном пространстве. Когда я подал жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, она была проигнорирована»
6 ноября, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31