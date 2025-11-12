Анна Шухман планирует сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу.

Чемпионка России-2025 16-летняя Анна Шухман сообщила, что планирует сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«До конца года планирую сыграть на командном чемпионате мира и чемпионате мира по рапиду и блицу. Я люблю играть с быстрым контролем времени, блиц, но в классику чаще играю турниры, поэтому приходится ее любить тоже», – сказала шахматистка.

В октябре она стала самой юной чемпионкой России в истории.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Катаре.