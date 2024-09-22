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Фетисов о том, что ФИДЕ не сняла санкции с россиян: «Наши дети почувствуют вкус международных соревнований, но при этом перспектив никаких не будет»

Фетисов назвал «иезуитским» решение ФИДЕ по вопросу допуска россиян и белорусов.

Сегодня Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе ограничения для российских и белорусских шахматистов. Решение было принято на заседании генеральной ассамблеи организации в Будапеште.

Сейчас россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе и только в личных соревнованиях. Рассматривался вопрос их полноценного возвращения на турниры.

При этом было принято решение разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях.

«Ожидали еще большего, что россияне будут участвовать во всех соревнованиях, но опять ограничились.

Самое интересное, что наши дети почувствуют вкус международных соревнований, но при этом перспектив никаких не будет. Поэтому иезуитское какое-то решение, на самом деле.

С одной стороны, может, это первый шаг к чему-то. С другой – когда тебе исполнится 15 лет, тебе скажут: «Мальчик, иди гуляй». Можно порадоваться за это решение, но это какая-то подачка, полумера.

Детям нашим повезло, но юношам, молодежи – нет, а гроссмейстерам тем более. Ну и за наших шахматистов с ограниченными возможностями мы тоже будем радоваться. За всех остальных мы будем грустить», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Глава ФШР о том, что ФИДЕ оставила в силе ограничения для россиян: «Голосование было беспрецедентным по давлению, оказанному на делегатов»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoВячеслав Фетисов
logoФИДЕ
logoсборная России
сборная Беларуси
ФШР
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