Дубов о победе над Прагнанандхой в 1/16 Кубка мира: «Он просто не показал своей лучшей игры на этом турнире — и не только в нашем матче»

Дубов высказался о победе над Прагнанандхой в 1/16 Кубка мира по шахматам.

Российский гроссмейстер Даниил Дубов прокомментировал победу над представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой в 1/16 Кубка мира по шахматам (2,5:1,5).

– Как все прошло? Две классические партии были нервные: первую ты вроде должен был выигрывать, а сегодня в рапиде все закончилось очень быстро.

– В целом, думаю, он просто не показал своей лучшей игры на этом турнире — и не только в нашем матче. Все было довольно близко, но у меня были свои маленькие козыри.

Даже несмотря на то, что белыми я был готов делать ничью, играть я не отказывался — просто против настолько подготовленного соперника я не понимаю, как белыми выйти из дебюта, не рискуя чрезмерно. Я даже друзьям говорил заранее: стратегия такая — белыми делаем ничьи, черными играем, потому что он всегда амбициозен белыми.

Сегодня все и произошло по этому сценарию. Не то чтобы я мечтал о блице или чего-то боялся — просто понимал, что в долгой дистанции черными у меня будут лучшие шансы. Он попробовал играть, но, честно говоря, был переигран. Ну и я дожал.

Но дистанция короткая, матчи тяжелые, и всегда есть элемент удачи, — сказал Дубов.