Депутат Свищев: «Несколько дней назад Карлсен высказался против возвращения россиян и белорусов. Было неприкрытое давление на членов ФИДЕ»
Сегодня Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе ограничения для российских и белорусских шахматистов. Решение было принято на заседании генеральной ассамблеи организации.
При этом детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России и Беларуси разрешили участвовать в командных соревнованиях.
Сейчас российские и белорусские шахматисты выступают в нейтральном статусе и только в личных соревнованиях.
«Такому решению предшествовала череда событий. Несколько дней назад Карлсена признают лучшим гроссмейстером в истории, он высказывается против возвращения россиян и белорусов.
Уже тогда поняли, что это работа с мнением. На эту тему высказывается человек, который пользуется большим авторитетом. И вот голосование, которое оправдало наши опасения.
Я считаю, что это было неприкрытое давление на членов международной федерации, которые и принимали решение», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Магнус Карлсен выступил против полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов на турниры
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