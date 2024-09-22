Депутат Свищев: «Несколько дней назад Карлсен высказался против возвращения россиян и белорусов. Было неприкрытое давление на членов ФИДЕ»

Свищев заявил, что на членов ФИДЕ оказывали давление по вопросу допуска РФ.

Сегодня Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе ограничения для российских и белорусских шахматистов. Решение было принято на заседании генеральной ассамблеи организации.

При этом детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России и Беларуси разрешили участвовать в командных соревнованиях.

Сейчас российские и белорусские шахматисты выступают в нейтральном статусе и только в личных соревнованиях.

«Такому решению предшествовала череда событий. Несколько дней назад Карлсена признают лучшим гроссмейстером в истории, он высказывается против возвращения россиян и белорусов.

Уже тогда поняли, что это работа с мнением. На эту тему высказывается человек, который пользуется большим авторитетом. И вот голосование, которое оправдало наши опасения.

Я считаю, что это было неприкрытое давление на членов международной федерации, которые и принимали решение», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Магнус Карлсен выступил против полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов на турниры