Глава Федерации шахмат Киргизии: «Возвращение России по жизни правильно. Будь это любая другая страна – я бы так же выступил»
В августе Бабур Тольбаев предложил полноценно вернуть россиян и белорусов на соревнования под эгидой ФИДЕ. Этот вопрос будет рассмотрен генассамблеей 22 сентября.
«Только те страны, которые очень недружелюбно настроены, они, наверное, внутренне кипят. Я на себе ничего не чувствую, не испытывал. А так, для большинства делегатов это обычный съезд. Здесь больше волнуются те, которые хотят возвращения России и Белоруссии.
А это возвращение правильно, по жизни правильно. Спорт должен быть вне политики. Будь это любая другая страна – Молдавия, Монголия – я бы так же выступил, потому что это правильно. В мире очень много конфликтов, но участвующие в них страны никак не наказываются. Не должно быть двойных стандартов – это просто нарушение этики», – рассказал Тольбаев.
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