Андрей Филатов: «Федерации шахмат Украины надо не новые фронты открывать, а становиться примером налаживания и выстраивания мирного сосуществования»

Андрей Филатов призвал Федерацию шахмат Украины не переносить поле боя в шахматы.

Ранее президент Федерации шахмат Кыргызстана Бабур Тольбаев предложил полноценно вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Этот вопрос рассмотрят на генассамблее организации, которая пройдет в Будапеште 21-22 сентября.

Украинская федерация выразила несогласие с данной позицией и хочет исключить вопрос с повестки.

«С моей точки зрения ситуация сейчас такая, что Федерации шахмат Украины надо не новые фронты открывать, а становиться примером налаживания и выстраивания мирного сосуществования, становиться примером в том числе для своей политической элиты.

Очевидно, что спорт должен как раз объединять людей и сопутствовать примирению народов. Он приучает людей конкурировать на здоровой основе, а не выяснять отношения кулаками и грубой силой.

Россия всегда готова к переговорам, к мирному диалогу, а наш оппонент все время открывает какие-то фронты. Агрессия никому никакой пользы не приносила, именно шахматный мир может стать примером для всех остальных, наши спортсмены должны спорить исключительно за шахматной доской.

Я понимаю, что (Александр) Камышин, президент Федерации шахмат Украины, человек новый в шахматах, а раз так, то ему тем более следует думать о том, как налаживать отношения, о выстраивании сотрудничества, а не переносить поле боя в шахматный мир», – сказал глава Федерации шахмат России.