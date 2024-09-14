ФИДЕ о восстановлении членства ФШР: «Федерация осведомлена о решении и обязуется его соблюдать»
Такое решение в отношении Федерации шахмат России вынесла комиссия по этике и дисциплине (EDC).
«FIDE осведомлена о решении, вынесенном апелляционной палатой комиссии по этике и дисциплине (EDC), и обязуется его соблюдать.
Как спортивная организация FIDE полностью привержена принципам прозрачности, добросовестного управления и разделения властей. Продвижение высочайших этических стандартов в шахматах с честной игрой и спортивным поведением в качестве основных ценностей является центральным элементом миссии FIDE.
EDC является независимым и беспристрастным органом. Его члены избираются генеральной ассамблеей FIDE и обладают полной автономией в своей работе, независимо от какого‑либо внешнего давления или влияния.
FIDE полностью уважает целостность процесса и будет выполнять решение в установленном порядке. Апелляционная палата подтвердила приверженность FIDE международным принципам, включая принципы Международного олимпийского комитета (МОК) и международного права.
В соответствии с решением комиссии и нашей миссией FIDE продолжит поддерживать развитие шахмат во всем мире, руководствуясь принципами справедливости, инклюзивности и уважения суверенитета всех стран», – сообщили в пресс-службе федерации.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий