ФИДЕ о восстановлении членства ФШР: «Федерация осведомлена о решении и обязуется его соблюдать»

Международная шахматная федерация (FIDE) высказалась о восстановлении членства ФШР.

Такое решение в отношении Федерации шахмат России вынесла комиссия по этике и дисциплине (EDC).

«FIDE осведомлена о решении, вынесенном апелляционной палатой комиссии по этике и дисциплине (EDC), и обязуется его соблюдать.

Как спортивная организация FIDE полностью привержена принципам прозрачности, добросовестного управления и разделения властей. Продвижение высочайших этических стандартов в шахматах с честной игрой и спортивным поведением в качестве основных ценностей является центральным элементом миссии FIDE.

EDC является независимым и беспристрастным органом. Его члены избираются генеральной ассамблеей FIDE и обладают полной автономией в своей работе, независимо от какого‑либо внешнего давления или влияния.

FIDE полностью уважает целостность процесса и будет выполнять решение в установленном порядке. Апелляционная палата подтвердила приверженность FIDE международным принципам, включая принципы Международного олимпийского комитета (МОК) и международного права.

В соответствии с решением комиссии и нашей миссией FIDE продолжит поддерживать развитие шахмат во всем мире, руководствуясь принципами справедливости, инклюзивности и уважения суверенитета всех стран», – сообщили в пресс-службе федерации.