Исполнительный директор ФШР: «Решение апелляционной палаты ФИДЕ изучают наши юристы. Если сочтем необходимым, оставляем за собой право обжаловать его»

Юристы Федерации шахмат России (ФШР) изучают отмену решения комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о лишении членства ФШР в организации.

Об этом заявил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

В июне Федерация шахмат России была по решению комиссии ФИДЕ по этике на два года лишена членства в организации. Санкции были наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

ФШР обжаловала это решение. Апелляционная палата комиссии по этике заменила лишение ФШР членства в ФИДЕ на штраф в размере 45 тысяч евро.

«Решение апелляционной инстанции комиссии по этике ФИДЕ на нашу жалобу получили сегодня. С учетом большого объема оно в настоящее время находится на изучении у наших юристов.

В случае если сочтем необходимым, мы оставляем за собой право обжаловать его. Для этого у нас есть 21 день», – сказал Ткачев.