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Журова о восстановлении членства ФШР в ФИДЕ: «Думаю, сейчас будут движения навстречу нашим федерациям. Может быть, даже увидим допуск спортсменов»

Журова считает, что решение о восстановлении членства ФШР в ФИДЕ – положительный сигнал для других спортивных федераций.

Сегодня апелляционная палата отменила ранее вынесенное решение комиссии по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) об отстранении Федерации шахмат России (ФШР) на два года.

Санкции были наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.

Отстранение заменено на штраф в размере 45 тысяч евро. В случае неуплаты этой суммы в течение 21 дня с даты принятия решения ФШР грозит лишение членства в ФИДЕ сроком на год.

«Думаю, что сейчас будут движения в принципе навстречу к нашим федерациям. Может быть, мы увидим даже, что начнут допускать наших спортсменов в зимних видах спорта.

Потихонечку все международные федерации найдут форму того, как они могут допустить российских спортсменов.

Что касается конкретно ФИДЕ, это очень значимая федерация в мире спорта. Думаю, что адвокаты хорошо поработали в этой ситуации и такие решения воспринимаются только позитивно», – сказала олимпийская чемпионка Светлана Журова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoФИДЕ
logoСветлана Журова
ФШР
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