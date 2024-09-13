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Филатов о восстановлении членства ФШР в ФИДЕ: «Положительная новость. Теперь мы можем выступать и отстаивать свою точку зрения на конгрессе в Будапеште»

Президент ФШР прокомментировал решение о восстановлении членства организации в ФИДЕ.

Сегодня апелляционная палата отменила ранее вынесенное решение комиссии по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) об отстранении Федерации шахмат России (ФШР) на два года.

Санкции были наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.

Отстранение заменено на штраф в размере 45 тысяч евро. В случае неуплаты этой суммы в течение 21 дня с даты принятия решения ФШР грозит лишение членства в ФИДЕ сроком на год.

«Материалы решения апелляционной палаты нам поступили буквально несколько часов назад. Сейчас изучаем, там большой объем. Из того, что там написано: ФШР восстановлена в членстве.

В этом смысле это положительная новость, потому что наш делегат сможет достойно представлять нашу страну – теперь можем выступать и отстаивать свою точку зрения на конгрессе в Будапеште.

Пока мы еще изучаем материалы, у нас есть 21 день на это. Поздравлять нас пока не с чем, но мы будем в Будапеште и сможем выступать», – сказал Андрей Филатов.

Конгресс ФИДЕ в Будапеште пройдет с 17 по 22 сентября. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoФИДЕ
Андрей Филатов
ФШР
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