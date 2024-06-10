Дворкович об отстранении ФШР: «Существует принципиальное разногласие – а есть ли у этической комиссии полномочия по исключению федерации»

Аркадий Дворкович заявил о разногласиях в ФИДЕ по вопросу отстранения ФШР.

Ранее комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) решила отстранить Федерацию шахмат России (ФШР) на два года из-за деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

«Прежде всего, между представителями конституционной комиссии ФИДЕ и представителями этической комиссии ФИДЕ существует принципиальное разногласие – а есть ли вообще у этической комиссии полномочия по исключению национальной федерации?

Ряд юристов считает, что в силу Устава ФИДЕ такого права вообще не было и любой вопрос об исключении должна рассматривать только генеральная ассамблея ФИДЕ. Тем не менее у этической комиссии, опирающейся на Кодекс этики, есть мнение, что такое право у них есть.

С учетом текущей ситуации вопрос о полномочиях этической комиссии будет вынесен на генеральную ассамблею ФИДЕ в сентябре этого года в Будапеште, подобные предложения, к слову, поступили еще даже до вынесения текущего решения», – сказал президент ФИДЕ Дворкович.