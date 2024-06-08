ФИДЕ: «Комиссия по этике признала подавляющее большинство обвинений, выдвинутых против Дворковича, необоснованными»
ФИДЕ опубликовала решение комиссии по этике о лишении ФШР членства на два года.
Санкции были наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович получил выговор из-за участия в попечительском совете Федерации шахмат России.
«Комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине объявила решение первой инстанции по жалобе Украинской шахматной федерации, Андрея Баришпольца и Петера Хайне Нильсена против Федерации шахмат России и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.
Согласно решению, ФШР наказывается временным исключением из членства в ФИДЕ на два года с момента принятия данного решения. Исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности.
Аркадию Дворковичу назначено наказание в виде выговора. Решение может быть обжаловано в апелляционной комиссии в течение 21 дня с момента получения данного решения», – говорится на сайте Международной шахматной федерации.
ФИДЕ также опубликовала ответ на это решение.
«ФИДЕ признает решение первой инстанции Комиссии по этике и дисциплине (EDC) по вопросу обвинений в адрес ФШР и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.
Мы приветствуем тот факт, что комиссия признала подавляющее большинство обвинений, выдвинутых против Дворковича, необоснованными.
Учитывая, что, согласно процедуре, это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции, ФИДЕ воздержится от комментариев по существу дела до его рассмотрения судом», – говорится в ответе федерации.
Его программа состояла из политических бандеровских лозунгом.