ФИДЕ: «Комиссия по этике признала подавляющее большинство обвинений, выдвинутых против Дворковича, необоснованными»

ФИДЕ опубликовала решение комиссии по этике о лишении ФШР членства на два года.

Санкции были наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович получил выговор из-за участия в попечительском совете Федерации шахмат России.

«Комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине объявила решение первой инстанции по жалобе Украинской шахматной федерации, Андрея Баришпольца и Петера Хайне Нильсена против Федерации шахмат России и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Согласно решению, ФШР наказывается временным исключением из членства в ФИДЕ на два года с момента принятия данного решения. Исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности.

Аркадию Дворковичу назначено наказание в виде выговора. Решение может быть обжаловано в апелляционной комиссии в течение 21 дня с момента получения данного решения», – говорится на сайте Международной шахматной федерации.

ФИДЕ также опубликовала ответ на это решение.

«ФИДЕ признает решение первой инстанции Комиссии по этике и дисциплине (EDC) по вопросу обвинений в адрес ФШР и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Мы приветствуем тот факт, что комиссия признала подавляющее большинство обвинений, выдвинутых против Дворковича, необоснованными.

Учитывая, что, согласно процедуре, это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции, ФИДЕ воздержится от комментариев по существу дела до его рассмотрения судом», – говорится в ответе федерации.