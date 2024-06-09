Сергей Смагин о лишении ФШР членства в ФИДЕ: «Это политическая провокация с целью ослабить позиции Дворковича»
Сергей Смагин отреагировал на решение ФИДЕ о лишении членства ФШР.
«Это решение довольно странного органа, который явно превышает свои полномочия. Впервые они о себе заявили, когда дисквалифицировали Сергея Карякина, теперь они лишили нас членства.
Мне кажется, это политическая провокация с целью ослабить позиции Аркадия Дворковича (действующего главы ФИДЕ – Sports). Я уверен, ничего у них не выйдет и конгресс в сентябре примет разумное решение.
Я думаю, у Дворковича будет поддержка, так как ФИДЕ показывала положительную динамику развития в последнее время. К тому же мировые шахматы невозможны без России, наши истории тесно переплетены», – сказал вице-президент Федерации шахмат России.