Сергей Смагин о лишении ФШР членства в ФИДЕ: «Это политическая провокация с целью ослабить позиции Дворковича»

Сергей Смагин отреагировал на решение ФИДЕ о лишении членства ФШР.

«Это решение довольно странного органа, который явно превышает свои полномочия. Впервые они о себе заявили, когда дисквалифицировали , теперь они лишили нас членства.

Мне кажется, это политическая провокация с целью ослабить позиции (действующего главы ФИДЕ – Sports). Я уверен, ничего у них не выйдет и конгресс в сентябре примет разумное решение.

Я думаю, у Дворковича будет поддержка, так как показывала положительную динамику развития в последнее время. К тому же мировые шахматы невозможны без России, наши истории тесно переплетены», – сказал вице-президент Федерации шахмат России.